Straßensanierungen erfordern in Wertheim Vollsperrungen

Drei neue Ampeln in Bestenheid und am Bahnhof geplant

Wertheim 16.05.2023 - 16:02 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kein Kreisverkehr, dafür eine Ampel soll an der Einmündung der Luisenstraße auf die Bahnhofstraße den Verkehr steuern. Sie soll auch verhindern, dass es bei geschlossenen Schranken am Bahnübergang zu einem Stau bis zum Bahnhof kommt. Foto: Gunter Fritsch An der Kreuzung Haslocher Weg, Königsberger Straße und Landesstraße 2310 ist neben der Sanierung des Fahrbahnbelags auch der Bau einer Ampelanlage vorgesehen. Zudem sollen in Bestenheid zahlreiche Bushaltestellen barrierefreie ausgebaut werden. Foto: Gunter Fritsch

Neben Fahrbahnerneuerung auf der kompletten Strecke wird es unter anderem in Bestenheid zwei weitere Ampeln geben. Auch die Einfahrt der Luisenstraße auf die Bahnhofstraße soll mit einer Ampelanlage gesteuert werden, hieß es am Montag im Bauausschuss des Gemeinderats.

Bis Mitte 2025 soll das Straßensanierungsprojekt voraussichtlich abgeschlossen sein, heißt es in Stuttgart, mit der Einschränkung, dass die dafür notwendigen Haushaltsmittel von derzeit geschätzten rund 1,75 Millionen Euro bereitstehen.

Vollsperrungen geplant

Klar ist schon jetzt, dass sich der Verkehr während der Bauzeit auf Vollsperrungen und Umleitungen einstellen muss. Um die Behinderungen, die vor allem den Stadtteil Bestenheid treffen dürften, möglichst gering zu halten, plant das Regierungspräsidium, einzelne Bauabschnitte zu bilden. Wie der Umleitungsverkehr genau geregelt sein wird, stehe allerdings noch nicht fest, heißt es aus Stuttgart. Die Straßenbelagserneuerung soll an der Staustufe Faulbach beginnen und sich bis zum Wertheimer Bahnhof erstrecken. Dabei handele es sich um ein Projekt, so Achim Hörner vom Tiefbauamt der Stadt, bei dem ein »erhöhter Anteil an recyceltem Asphalt« verbaut werden solle. Ausgangspunkt der Planungen ist die Sanierung der Fahrbahn der L 2310 zwischen Mondfeld und Grünenwört. Eine Verbreiterung der Fahrbahn, die laut Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez auf diesem Streckenabschnitt ebenfalls dringend notwendig sei, werde noch geprüft. Eventuell sei es möglich, die Bankette der Strecke zuzuschlagen, deutete er eine Lösung an.

Neben der Sanierung des von Rissen und Aufwölbungen durchzogenen Fahrbahnbelags gibt es auch eine Vielzahl von Begleitmaßnahmen für Auto-, Radfahrer und Fußgänger. So sollen auf der Strecke zwischen Bestenheid und dem Wertheimer Bahnhof allein drei neue Ampeln in Zukunft den Verkehr regeln. Geplant sind sie an den Einmündungen der Hafenstraße und Am Stammholz auf die L 2310, am Knoten Haslocher Weg, Königsberger Straße und der Landesstraße und schließlich an der Einmündung der Luisenstraße auf die Bahnhofsstraße.

Kein Minikreisverkehr

Der Knoten L 508, Luisenstraße und Bahnhofstraße war vielfach Thema im Gemeinderat. Hintergrund sind neben dem Stau des Verkehrs vom Wartberg kommend, der links in die Bahnhofstraße abbiegen will, auch Verkehrsprobleme rund um den Wertheimer Bahnübergang. Bei geschlossener Schranke kommt es hier immer wieder zu Staus, die teilweise bis zum Abzweig Luisenstraße reichen. Eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 hatte die Umgestaltung des Knotens zu einem Minikreisverkehr vorgeschlagen. Damals geschätzte Kosten rund 850.000 Euro. Alternativ war eine Ampelanlage, wie sie jetzt kommen soll, vorgeschlagen worden für geschätzte Kosten von damals 200.000 Euro.

Die Kosten für Sanierung verteilen sich auf unterschiedliche Schultern, erläuterte Achim Hörner. Auf freier Strecke zahlt das Land Baden-Württemberg für den Ausbau. In den Ortsdurchfahrten Bestenheid und Wertheim ist das Land finanziell für die Fahrbahn und begleitende Radwege zuständig. Die Stadt zahlt für die Gehwege mit deren Bordsteinen. Die voraussichtliche Höhe der städtischen Kosten sei allerdings noch zu ermitteln und in den Haushalt 2024 einzustellen, erläuterte Hörner. Ob es Fördergelder gebe, sei ebenfalls noch zu klären.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Begleitmaßnahmen des Ausbaus Die Sanierung der Asphaltdecke der Landesstraßen 2310 und 508 von der Schleuse Faulbach bis zum Wertheimer Bahnhof wird von einer Reihe von Begleitmaßnahmen ergänzt. Das sind: Für Radfahrer: Ausbau des Radnetzes Baden-Württemberg etwa mit Kennzeichnung von Radfurten und eindeutiger Beschilderung. Überprüfung, ob die Odenwaldbrücke für Radfahrer einseitig geöffnet werden kann. Für Fußgänger: Bordsteinabsenkungen, Fahrbahnüberquerungshilfen, veränderte Ampelschaltungen und - wo notwendig - Sanierung von Gehwegen und Bordsteinen. Für den öffentlichen Nahverkehr: Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen an der Staustufe FAulbach, in der Bestenheider Landstraße und der Breslauer Straße, am Kaufland/Waldhaus und am zentralen Omnibusbahnhof. Für den Lärmschutz: Vor allem in Bestenheid, in der Bismarck- und der Uihleinstraße Einbau von lärmminderndem Asphalt. In diesem Zuge auch der Bau einer Lärmschutzwand in Bestenheid und des Einbaus von Lärmschutzfenstern. Für den Überflutungsschutz: Im Zuge der Sanierung der L 2310 soll überprüft werden, wo der Straßenbelag bei Starkregen Wassermassen kanalisieren und so von Wohnbebauung und Infrastruktur weg leiten kann. Umgekehrt gibt es auch Abschnitte mit der umgekehrten Wirkung: Hier muss verhindert werden, dass der Belag zur Barriere wird und das Wasser aufstaut. gufi