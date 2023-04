Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sanierung der Ortsdurchfahrt wohl 2025

Ortschaftsrat: Berechnungen für Nassiger Nahwärmenetz laufen

Wertheim 26.04.2023

Voraussichtlich 2025 soll die Ortsdurchfahrt in Nassig saniert werden. Dabei wird es auch umfangreiche Arbeiten an den Versorgungsleitungen geben.

Ausgetauscht werden sollen durch Stadtwerke Wertheim die alte Wasserleitung in der Straße von 1955 und die zugehörigen Hausanschlüsse. Die Stromversorgung werde vom Unternehmen in die Straße gelegt, und es sollen Leerrohre für Glasfaser eingebaut werden. Betroffen ist eine Straßenlänge von rund 940 Metern und einige Stichstraßen. »Das Land wartetet sozusagen auf das Startsignal der Stadtwerke«, so Ortsvorsteher Volker Mohr.

Hinsichtlich der Nahwärmeversorgung gab er die Informationen von Eric Schuh, Technischer Leiter der Stadtwerke, weiter. Derzeit sei das Unternehmen in der Projektierungsphase und der Wirtschaftlichkeitsberechnung. Beide Phasen seien noch nicht abgeschlossen. Sobald der Versorger die wirtschaftliche Umsetzung sehe, werde man die Bevölkerung weiter informieren.

Im Rahmen der Berechnungen prüfe man auch eine Einbeziehung des geplanten Neubaugebiets Welzkübel in das Nahwärmenetz. Möglicher Standort eines Heizhauses für die Kessel sei der hintere Teil des alten Lagerhauses im Tiefen Weg. Der Eigentümer ZG Raiffeisen sei angefragt, zitierte Mohr. Die Beheizung soll mit Hackschnitzeln aus regionalem Wald erfolgen.

Mit der Realisierung der Sanierungsmaßnahme rechnet Mohr im Jahr 2025. Als Grund nannte er, dass alle beteiligten Stellen die Investitionssumme im Haushalt abbilden müssen, was für 2024 fast nicht mehr machbar sei. Beispielhaft erklärte er, die Stadt Wertheim habe für die begleitende Gehwegsanierung rund 1,4 Millionen Euro vorgesehen.

In der Diskussion in der Sitzung wurde auch deutlich, dass ein Anschluss des Neubaugebiets an das Nahwärmenetz aufgrund des geringen Wärmebedarfs der heutigen Neubauten weniger von Bedeutung sei. Generell sei Nahwärme auch im Hinblick auf die Energiewende aber ein guter Weg.

bdg