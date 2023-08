Sand statt Altreifen für die Reithalle

Umweltschutz: Wertheimer Reit- und Fahrverein setzt auf natürliche Stoffe

Wertheim 06.08.2023 - 12:01 Uhr 1 Min.

Foto v.l.: Brigitte Kohout (Gemeinderätin SPD), Andrea Dreikorn, Andre Baumann, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, Leona Cano, stellvertretende Vereinsvorsitzende)

Schatzmeisterin Andrea Dreikorn berichtete von den eineinhalb Jahren Planung, in denen man sich vonseiten des Vereins intensiv Gedanken vor allem über die Umweltfreundlichkeit und -verträglichkeit nach neuesten Erkenntnissen gemacht habe. Rat und Unterstützung habe man dabei auch von einem Reitbodensystembauer erhalten. Schließlich wurde der alte, synthetische Stoffe enthaltende Boden durch einen reinen Natursandboden mit Baumwollmischung ersetzt. Erkenntnisse, wie lange ein derartiger Boden haltbar sein wird, liegen noch nicht vor. »Sicher ist aber, dass die Lebensdauer mit der Pflege steht und fällt«, ist Dreikorn überzeugt. Speziell für diese Pflege wurde ein Gerät für 8500 Euro angeschafft. »Wenn der Boden aber uneben wird oder zu sehr verdichtet, kann auch das Gerät nicht helfen«, warnt sie.

Die Anschaffungskosten für den Boden werden mit 30 Prozent vom Sportbund und mit 20 Prozent von der Stadt bezuschusst. Baumann zeigte sich erfreut darüber, wie gut sich der Vereinssport in den letzten Jahren entwickelt habe. Was die Sportböden angehe, sehe er ein großes Problem im Einsatz von Mikroplastik. »Früher hat man geschredderte Autoreifen oder Reifenabrieb zugesetzt. Wir können nicht abschätzen, welche Auswirkungen das für die Umwelt hat«, so Baumann. »60 Prozent der Reitplätze in Baden Württemberg bestehen aus Sand, Teppichresten und Kunststoffgewebe«. Für die Teppichindustrie sei das praktisch, weil sie so ihre Reste problemlos entsorgen könne und keine hohen Mülldeponiekosten anfallen.

In Baden Württemberg gebe es einen Arbeitskreis, der sich dafür einsetze, dass es in Zukunft nur noch dann Zuschüsse gebe, »wenn es so wie hier gemacht wird«. Hier sei Zukunft gedacht. »Sie übernehmen Verantwortung für die Umwelt«, freute sich Baumann. »Man darf nicht verzweifeln, man muss machen«. Er hoffe, dass die neuen Reitplätze in Zukunft ähnlich wie der in Wertheim aussehen werden. Schließlich wies er noch darauf hin, dass seine Arbeitsgruppe eine »Betriebsanleitung« für Reitplätze erarbeitet habe.

Der Oberbürgermeister freute sich, durch die Einladung von der Neuanschaffung erfahren zu haben. »Sie sind ein ›bewegter‹ Verein im wahrsten Sinne des Wortes«, lobte er die Verantwortlichen. Bei einem kleinen Umtrunk setzten die Anwesenden ihre Gespräche zum Thema noch fort.

Elita Schrenker