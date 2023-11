Säbeltanz und Zauberei im Kloster Bronnbach

Kiwanis Tauberfranken: Serviceclub organisiert zwei Konzerte mit Damenbrassquintett Brassessoires

Wertheim-Bronnbach 13.11.2023 - 12:31 Uhr 2 Min.

Nach dem Kinderkonzert: Unter Anleitung von Musiklehrer Lukas Fink schafft es die sechsjährige Amelie schon, der Posaune Töne zu entlocken und ist mächtig stolz. Die Brassessinis Isabella Hauser, Christina Maria Birner und Hedwig Martha Emmerich (von links) freuen sich mit. Lieblingsfarbe? Lieblingsinstrument? Die fünf Brassessinis diskutieren während des Kinderkonzerts heftig zu Freude der über einhundert Kinder.

Isabella Hauser (Trompete), Hedwig-Martha Emmerich (Trompete, Flügelhorn), Franziska Lehner (Horn), Katharina Obereder (Posaune) und Christina Maria Birner (Tuba) spielten virtuos ihre Instrumente von Polka über Säbeltanz bis zu Tango. Sie bewiesen, dass sie auch singen und jodeln können, ganz zu schweigen vom komödiantischen Talent bei einigen Sketch-Einlagen zu Themen wie Shoppen oder Ernährung. Das Publikum war begeistert, spendete viel Applaus und erklatschte zwei Zugaben.

Wagnis Kinderkonzert

Ein Wagnis und eine absolute Premiere sei das Kinderkonzert der Brassessoires am Sonntagmorgen für den Club gewesen, so Tanja Lohmeyer, die für das Programm zuständig ist. Sie hatte die Musikschulen Tauberbischofsheim und Wertheim mit ins Boot geholt. Der Vorverkauf der sehr günstigen Eintrittskarten sei gut gewesen, viele begeisterte Besucher des Abendkonzertes hatten sich zusätzlich spontan mit Kindern oder Enkeln auf den Weg nach Bronnbach gemacht, um die fünf Musikerinnen mit "Brassessinis und der Zauberer Buntinius" nochmal zu erleben.

Über 100 Kindergarten- und Grundschulkinder saßen gespannt auf dem Boden vor der Bühne, die Stühle dahinter waren bis auf den letzten Platz besetzt. Die Vorstellung ihrer Zauberinstrumente hatten die Musikerinnen in eine kindgerechte Geschichte gepackt. Der Zauberer Buntinius hatte die Farben gefressen, sodass die im Hintergrund projizierte Welt nur noch schwarz und weiß war. Jedem Instrument war eine Farbe zugeordnet, sichtbar an der Kleidung der entsprechenden Musikerin. Die kamen nun nacheinander auf die Bühne, erzeugten aber immer nur eine Farbe. Natürlich mussten sie sich am Schluss mit Hilfe der Kinder einigen und zusammen spielen, damit die Welt wieder bunt wurde.

Dass jedes Instrument eine eigene Klangfarbe hat, die Trompete durch verschiedene Dämpfer ganz unterschiedlich klingen kann und schließlich der Takt wichtig ist, damit das gemeinsam gespielte Musikstück gefällt - das lernten die Kinder auf unterhaltsame und spaßige Weise. Aufstehen, hinsetzen, Arme hoch, Arme runter, ein- und ausatmen, die Namen der Instrumente ganz laut rufen und singen - das machte Spaß, war kurzweilig und lehrreich. Und Lust, die Instrumente selbst auszuprobieren machte es auch.

Instrumente ausprobieren

So zog es viele Kinder nach dem Konzert zu den von den Musikschulen bereit gelegten Instrumenten. Die "PO-saune" hatte besonders gefallen, war heiß begehrt. Unter Anleitung der Lehrer aus Tauberbischofsheim und Wertheim gab es viele Erfolgserlebnisse, Fragen wurden geduldig beantwortet und Kinder wie Erwachsene staunten, dass es gar nicht so schwer war, Posaune, Trompete oder Horn erklingen zu lassen. Da stehen zukünftige Musikerinnen und Musiker schon in den Startlöchern.

Mit dem Konzert habe der Club den Kindern direkt eine Freude machen wollen, wie Präsident Zoltan Szlaninka betonte. Ein großer Teil des Erlöses aus dem Abendkonzert wird den Musikschulen Tauberbischofsheim und Wertheim vom Kiwanis Club getreu dem Motto "We serve the Children of the World" für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt. "Dafür sind wir sehr dankbar", sagten deren Leiter Christoph Lewandowski und Stefan Blido unisono.

Petra Folger-Schwab