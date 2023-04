Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Sachsenhausen akzeptiert das Spardiktat

Ortschaftsrat: Kleine Wünsche, aber viel zu tun

Wertheim 28.04.2023 - 14:03 Uhr < 1 Min.

Beck nannte im Nachgang zur Sitzung des Ortsbeirats Innenentwicklung, den Bau von Schul- und Sportanlagen und die Finanzierung von Baugebieten. Also seien die Wünsche klein. Dennoch: Im Sinne der Barrierefreiheit sei die Verlegung der Ortsverwaltung ins Erdgeschoss des Rathauses drängend, der Friedhof brauche einen Erdbunker, eine Mauersanierung und das Tor frische Farbe.

Notwendig sei es, das Pflaster auf dem Hof der Feuerwehr neu zu verlegen, eine Straßenlaterne an den Aussiedlerhöfen zu installieren und die Beleuchtung generell auf LED umzurüsten, die Fortführung der Flurbereinigung im Wald, Arbeiten am Gemeinschaftstreff beim Brandweiher, und ein Sonnensegel am Spielplatz neben der Turnhalle fehle auch.

Drängend erscheint Beck zudem eine Regulierung des Verkehrs, namentlich an den Ortseingängen sei das Tempo der Ein- uns Ausfahrenden erheblich zu hoch. Erheblichen Handlungsbedarf sehen die Sachsenhäuser auch bei der Wegeinstandhaltung. Hart bleiben will Beck in der Frage der teilweisen Abschaltung der Straßenbeleuchtung. Auch einer neuerlichen Anfrage der Stadtverwaltung habe der Ortschafstrat eine klare Absage erteilt, berichtete Beck.

