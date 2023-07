Rund 700 Rockfans auf der Wertheimer Burg

Konzert: AC/DC-Coverband AB/CD sorgt mit größten Hits der australischen Kultgruppe für Begeisterung

Nah dran am Original: AB/CD, eine AC/DC-Coverband, sorgte am Samstagabend für einen mit knapp 700 Rockfans gefüllten Burggraben in Wertheim. Foto: Günter Herberich

Die fünf Jungs zeigten sich von ihrer besten Seite und präsentierten die größten Hits der australischen Kultrocker AC/DC auf der Bühne.

Ihr Konzept »Let there be Rock, Bon Scott meets Brian Johnson« zeigt auch nach fast 30 Jahren Bandgeschichte keine Alterserscheinungen. Pünktlich legten sie mit einem ordentlichen Wums los. Da wollte sich der eine oder andere Altrocker aus den 1980er- und 90er-Jahren noch etwas zu trinken holen und schon hörte man »Dirty Deeds« und »Sin City« Schnell kam Bewegung in die Masse. Spätestens bei »Whole lotta Rosi« waren die Hände oben.

Held »Dimi Deeds«

Für Andi Kirchner war am Samstagabend Nick Young an der Gitarre. Sein jugendliches Aussehen erinnert in der Tat an Malcom Young. An den Drums sorgte Wahrmut Sorbanski für den Rhythmus, während am Bass Bernhard Heyder für die tiefen Töne zuständig war. Für den typischen AC/DC-Rhythmus sorgten Gitarren, Drum und Bass.

Der Held des Abends ist nach wie vor »Dimi Deeds«. Die Fans kennen ihn genau und wissen, was passiert. Wie ein Mephisto hüpft er auf der Bühne mit seiner Gitarre herum. Dann geht es durch die Zuschauer, die Empore hoch, um dort ein perfektes Solo abzuliefern. Deeds fühlt sich wie Angus Young, das spürt und sieht man. Viele der Fans haben die alten Tour-Shirts von AC/DC herausgekramt, um sie zu präsentieren. So auch Thomas aus Höpfingen. »Die sind echt nach dran am Original, ich war 1996 in Frankfurt bei AC/DC mit den Ärzten als Vorband«, schmunzelt er.

Storys über AC/DC-Konzerte kann auch der Bestenheider Fritz Cziganek erzählen. »Immerhin acht Mal hab ich sie im Laufe der Jahrzehnte gesehen. Darunter auch in den 1980er-Jahren in der Carl-Diem-Halle in Würzburg«, darauf ist er besonders stolz. Aus Kitzingen kamen Denise und Christoph Shaw mit ihren beiden Kindern Katharina und Anna. Die beiden dürften wohl die jüngsten gewesen sein. »Sie wollten endlich mal ihren Onkel auf der Bühne sehen.« Das war kein anderer als einer der beiden Sänger: Stefan (Mobbel) Schweser, alias Brian Johnson. Gemeinsam mit Paul McGilley (alias Bon Scott) schafften sie es, die Fans beider AC/DC-Äras zusammenzuführen.

Sichtlich angetan war auch die 20-jährige Lena aus Bad Kissingen. »Ich bin das erste Mal auf der Wertheimer Burg, tolles Ambiente und dann noch so 'ne Band, klasse hier.« Es gab keine Zeit zum Durchschnaufen. Auch nicht für René Marx. Er kam aus München angereist, um mit seinen Freunden die guten alten Hardrock-Zeiten noch einmal hoch leben zu lassen. »Mit so etwas habe ich hier nicht gerechnet, eine tolle Stimmung, ich bin begeistert«, kommentierte er.

Mit »Bad Boy Boogie« ging es auf die Zielgerade. Die Fans wussten, was passiert. So war es auch am Samstag auf der Burg: Dimi Deeds zeigte sein Hinterteil für eine Sekunde.

»Weil heute so eine gute Stimmung war, machen wir zwei Zugaben«, damit kündigte Paul die beiden Rausschmeißer an. Immer noch in Topform verabschiedeten sie sich mit »For Those About to rock, we salute you«.

