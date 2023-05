Rund 13 Millionen Euro in 2022 nicht ausgegeben

Haushalt: Kämmerei überträgt aus vergangenem Jahr Gelder - Corona und Materialengpässe waren Gründe

Wertheim 09.05.2023 - 19:14 Uhr < 1 Min.

Das betreffe sowohl den Ergebnis- wie den Investitionshaushalt der Stadt, erläuterte Friedlein die Zahlen. Im Ergebnishaushalt wurden allein rund 4,3 Millionen Euro ins neue Haushaltsjahr mitgenommen. Knapp 1,8 Millionen Euro waren für den Unterhalt von Straßen, Brücken, Stützmauern und den Unterhalt von Pflaster vorgesehen. Auch beim Unterhalt der Schulen wurden rund 257.000 Euro nicht ausgegeben, davon allein 213.500 Euro vom Budget für de Schulen. Mehr als doppelt so hoch waren mit rund 8,8 Millionen Euro die Ausgabenüberträge bei Investitionen, die eigentlich schon im vergangenen Jahr hätten getätigt werden sollen. Die zeitlichen Verschiebungen, so Friedlein, hätten sich vor allem infolge der Corona-Pandemie und der Engpässe bei Handwerkern und Material ergeben, erläuterte Friedlein die Gründe. Friedlein nannte beispielhaft einige Projekte, die über mehrere Jahre realisiert werden und die erst in diesem Jahr abgeschlossen oder auch begonnen werden können. Zugleich gibt es durch die Verzögerung solcher Bauprojekte, wie etwa den Neubau der Sporthalle am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, auch Überträge von Einnahmen in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro. Sie entstehen bilanztechnisch durch Zuwendungen und Zuschüsse, die noch nicht abgerufen werden können.

gufi