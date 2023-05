Ruftaxi auch im vergangenen Jahr auf der Überholspur

Fahrgastzahlen: Knapp 32.000 Personen wurden mit dem Nahverkehrsangebot im Landkreis transportiert

Main-Tauber-Kreis 05.05.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Ruftaxi und Linienbus am zentralen Omnibusbahnhof in Lauda: Das Ruftaxiangebot ist im Main-Tauber-Kreis zu einem beliebten Nahverkehrsmittel geworden. Auch das Ruftaxi im Main-Tauber-Kreis kann mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. Foto: Gunter Fritsch Bildunterschrift 2023-03-11 --> Auch das Ruftaxi im Main-Tauber-Kreis kann mit dem 49-Euro-Ticket genutzt werden. Foto: Gunter Fritsch

Den Sondereffekt Neun-Euro-Ticket bezifferte Haas auf etwa 4.000 Fahrgäste, die durch das Ticket mit den Ruftaxis zusätzlich im Landkreis unterwegs waren. Auch ohne das verbilligte Nahverkehrsticket konnten so die Zahlen des bisherigen Rekordjahrs 2019 mit knapp 19.000 Fahrgästen im vergangenen Jahr deutlich übertroffen werden. Zugleich zeigte sich der VGMT-Geschäftsführer begeistert, dass die Entwicklung der Fahrgastzahlen offenbar auch in diesem Jahr ungebremst weitergehe. So seien im ersten Quartal 2023 bereits knapp 7700 Fahrgäste mit dem Ruftaxi gefahren. Das bislang beste Ergebnis in den ersten drei Monaten eines Jahres.

Steigende Kosten

Je mehr Menschen das Ruftaxi nutzen, desto teurer wird allerdings auch das Angebot. Weil gleichzeitig die Energiekosten im vergangenen Jahr gestiegen seien, überstiegen die Gesamtkosten für den Ruftaxiverkehr 2022 erstmalig den Wert von einer Million Euro. Durch Zuschüsse des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar, des Landkreises Würzburg, der ebenfalls von dem Angebot profitiert, und den Fahrgeldeinnahmen kostete das Nahverkehrsangebot den Landkreis Main-Tauber im vergangenen Jahr rund 670.000 Euro, bezifferte Haas.

Die ursprünglich für den Fahrplanwechsel im Dezember 2022 geplante Taktverdichtung sei wegen der corona-bedingten Mindereinnahmen, höherer Fahrt- und Energiekosten allerdings vorerst verschoben worden. Man befindet sich derzeit in Abstimmungsgesprächen mit den Ruftaxiunternehmen im Landkreis. Eine Taktverdichtung sei jetzt für den Fahrplanwechsel im Dezember diesen Jahres geplant.

Kreisrat Elmar Haas (Freie Wähler/Ahorn) warb erneut dafür, das Ruftaxi-Angebot auch in Zukunft offensiv zu bewerben Noch immer gebe es im Landkreis viele Menschen, so schilderte er seine Eindrücke, die von dem Angebot nichts gehört haben. Dies geschieht seit Februar 2019 durch einen Mitarbeiter im Marketing der VGMT bei Informationsveranstaltungen in Städten und Gemeinden des Landkreises, erläuterte Haas. Nach der Corona-Pause gebe es diese weiter seit September 2022. Auch in diesem Jahr seien bereits Veranstaltungen vor Ort vereinbart, hieß es.

Zahlen und Fakten: Ruftaxi Das Ruftaxi gibt es im Main-Tauber-Kreis seit Anfang 2018. Knapp 2500 Personen wurden im ersten Quartal 2018 mit den Fahrzeugen der vom Landkreis beauftragten Taxiunternehmer befördert. Seit dem dritten Quartal 2021 gehen die Nutzerzahlen des öffentlichen Transportmittels, das online über eine App oder per Telefon gebucht werden kann, kontinuierlich nach oben. Mit knapp 10.500 Fahrgästen wurden im dritten Quartal 2022 bislang die meisten Personen innerhalb von drei Monaten transportiert. Von Januar 2018 bis Ende Februar 2023 fuhren mit den Ruftaxis im Main-Tauber-Kreis insgesamt 100.000 Personen. Im vergangenen Jahr legten alle Taxis, die im Landkreis im Auftrag der Verkehrsgemeinschaft Main-Tauber unterwegs waren, rund 256.000 Kilometer zurück. Das Ruftaxi-Angebot umfasste 98.000 Linien-Angebote, 21.000 davon wurden von den Kunden abgerufen. Zum Vergleich: Die Linienbusse brachten es bei 220.000 Angeboten auf 4,2 Millionen Kilometer, die sie im Landkreis unterwegs waren. gufi