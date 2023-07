Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rückblick auf Bruno Rühl, den ersten Landrat im Main-Tauber-Kreis

50 Jahre Main-Tauber-Kreis

MAIN-TAUBER-KREIS 24.07.2023 - 12:22 Uhr 2 Min.

Bruno Rühl bei der Verabschiedung seines Nachfolgers Georg Denzer im Mai 2005 im Kloster Bronnbach.

Rühl wurde am 3. September 1926 in Mühlhausen geboren und verstarb am 23. November 2018. Von 1964 bis 1972 war er bereits Landrat des Altkreises Tauberbischofsheim und damit maßgeblich an der Fusion zum Main-Tauber-Kreis beteiligt. Dessen Landrat war er von 1973 bis 1981. Im selben Zeitraum war er Präsident des Landkreistags Baden-Württemberg und Vorsitzender des Regionalverbands Franken beziehungsweise Heilbronn-Franken.

Erhielt mehrere Verdienstorden

Im Laufe von weniger als zwei Jahrzehnten wurde der Jurist und studierte Volkswirt mit zahlreichen hochkarätigen Auszeichnungen bedacht. So erhielt er 1979 das Bundesverdienstkreuz am Bande, 1981 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, 1986 das Großes Bundesverdienstkreuz und schließlich 1992 die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg.

Nach Ende seines kommunalpolitischen Engagements wurde er 1981 zum Präsidenten des Württembergischen Sparkassen- und Giroverbands gewählt. Damals zog er nach Stuttgart. In den Ruhestand ging er 1991. Er war CDU-Mitglied.

Viele persönliche Erinnerungen an Rühl hat Norbert Englert, der von Beginn an beim Landratsamt des neuen Landkreises tätig war und dort mehrere führende Positionen ausübte. Englert sagte im Gespräch mit unserem Medienhaus über Rühl: »Er war ein super Landrat, der mit Weitblick alles angegangen und überlegt hat.« Ihm sei auch zu verdanken, dass die Fusion mit dem Altkreis Mergentheim so gut und reibungslos über die Bühne gegangen sei.

Tanzte trotz Kriegsverletzung

»Rühl war auch ein hochbegabter Redner und hielt geschliffene Reden«, sagte Englert. Er sei zudem ein verlässlicher Partner der Verwaltung mit klaren Entscheidungen gewesen. Wenn er diese getroffen habe, sei er auch dabeigeblieben. »Sein Ja blieb ein Ja, sein Nein ein Nein«, sagte er über Rühls Konsequenz. Rühl sei auch hart zu sich selbst gewesen. In Folge einer schweren Kriegsverletzung wurde ihm einer seiner Unterschenkel amputiert. »Das hat man ihn nie angemerkt, er tanzte und wanderte«, berichte Englert über den ehemaligen Landrat.

Auch an den Arbeitsalltag mit ihm erinnerte er sich gut. »Rühl saß jeden morgen um 7 Uhr an seinem Schreibtisch.« Er habe sich jeden Tag die Amtsleiter ins Büro geholt, die für die anstehenden Aufgaben nötig waren und habe seine Tagesanweisungen gegeben. Man habe bei ihm auch seine Meinung sagen können. »Er traf dann die Entscheidung und die galt.« Als Präsident des Landkreistag Baden-Württemberg sei Rühl auch viel unterwegs gewesen.

Schulen und Altenheim gebaut

Politisch besonders wichtig sei ihm der soziale Bereich, die Senioren und das Krankenhaus gewesen. Beispielhaft verwies Englert auf die kreiseigene Altenwohnanlage Haus Heimberg in Tauberbischofsheim, die 1979 eingeweiht wurde. Die Einrichtung habe bis Anfang 2023 bestanden und wurde durch einen Neubau ersetzt, so Englert. »Es ist immer noch ein modernes Haus.« Auch der Schulhausbau und ordentliche Schulgebäude der kreiseigenen Schulen seien Rühl am Herzen gelegen.

»Was er gar nicht leiden konnte war Unpünktlichkeit.« Englert berichtete, er habe einmal mit Rühl zum beruflichen Schulzentrum Wertheim fahren sollen. »Er saß schon im Dienstwagen, ich wurde durch einen längeren Anruf im Büro aufgehalten. Als ich herunterkam, sah ich schon seine schlechte Laune.« Rühl habe zu ihm gesagt: »Eines merken sie sich, wenn einer von uns wartet, dann sind sie das.« Englert erklärte: »Diese Ansage habe ich mir gut gemerkt.«

Auch bei den Kreistagssitzungen sei Rühl stets gut vorbereitet gewesen und habe entsprechende Sitzungsunterlagen bereitgestellt. »Auch bei der Sitzungsführung hatte er immer alles im Griff.« Er habe, so erinnert sich Englert, geahnt, was in der Sitzung kommen könnte und entsprechend reagiert.

