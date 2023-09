Sor­ge um die me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung in Wert­heim: Die Rot­k­reuz­k­li­nik steckt in fi­nan­zi­el­len Schwie­rig­kei­ten und muss in ei­nem Schutz­schirm­ver­fah­ren bin­nen drei Mo­na­ten ei­nen Sa­nie­rungs­plan vor­le­gen - an­sons­ten droht die In­sol­venz. Die Ge­häl­ter kom­men vo­r­erst von der Agen­tur für Ar­beit.