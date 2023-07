Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rotes Kreuz blickt auf ein »Turbo-Jahr« zurück

Zahlreiche Ehrungen auf der Tagung in Schweigern

MAIN-TAUBER-KREIS 01.08.2023 - 00:00 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ehrungen beim DRK-Kreisverband für Karl Schätzlein Philipp Herold Roland Zembsch (Dritter, Fünfter und Siebter von links). Neben dem Präsidium mit Reinhard Frank (Dritter von rechts) an der Spitze gratulierte auch der stellvertretende DRK-Landesgeschäftsführer Steffen Sandrock (Vierter von links). Foto: Thomas Weller

Jürgen Segeritz, stellvertretender Leiter der Stabsstelle Brand-/ Katastrophenschutz und Rettungswesen im Landratsamt betonte stellvertretende für Landrat Christoph Schauder betonte das gute Miteinander der »Blaulichtfamilie« im Main-Tauber-Kreis. Steffen Sandrock, stellvertretender DRK-Landesgeschäftsführer, blickte in einem Impulsvortrag auf den Generationswechsel innerhalb des Landesverbands und auf dessen Arbeit in schwierigen Zeiten mit Krisen, Krieg und Fachkräftemangel.

»Noch nie war unser Rotes Kreuz so wichtig für unsere Gesellschaft wie heute. Die Welt ist aus den Fugen geraten«, stellte Präsident Reinhard Frank fest, so die Mitteilung. Das DRK müsse sich daher krisenfest aufstellen. Bei all jenen, die sich aktuell ehrenamtlich und hauptamtlich beim Kreisverband engagierten, erlebe er »viel Energie, eine überwältigende Begeisterung und spontane Einsatzbereitschaft. »Unser wahres Pfund sind dabei unsere Rotkreuzler und Rotkreuzlerinnen, die bereit sind zu helfen; wo immer und wem auch immer.«

Atemlos durch das Jahr

Im Turbotempo seien die DRK-Mitarbeiter im Berichtsjahr unterwegs gewesen. »In Abwandlung von Helene Fischer könnte man sagen Atemlos durch das Jahr«. Neben der Flüchtlingshilfe für die Menschen aus der Ukraine und für Asylbewerber mit dem Migrationsdienst nannte er als Meilenstein den Rotkreuz-Campus in Wertheim-Reinhardshof. Mit der dort integrierten Pflegeeinrichtung erweitere der Kreisverband seinen Geschäftsbereich der ambulanten Pflege und mit der neuen Rettungswache, die im September eingeweiht wird, leiste das DRK einen maßgeblichen Beitrag zum Rettungsdienst im Main-Tauber -Kreis (wir berichteten).

Im Rettungsdienst stiegen die Einsatzzahlen im Vergleich zum Vorjahr erneut an, berichtete Geschäftsführerin Manuela Grau. Im Bereich der Notfallrettung wurde eine Erhöhung um 14 Prozent, bei den Notarzteinsätzen um zwölf Prozent verzeichnet. Die Krankentransportfahrten hingegen sanken im Vergleich zum Vorjahr. Nach wie vor bleibe die Personalsituation im Rettungsdienst sehr angespannt. »Daher legten wir auch weiterhin besonderes Augenmerk auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften im Bereich Rettungsdienst.« Sieben Personen wurden 2022 zu Rettungshelfern ausgebildet, sechs weitere wurden für den Rettungssanitätsdienst qualifiziert. Darüber hinaus gab es vierköpfigen Zuwachs im Notfallsanitätsdienst durch deren Übernahme nach dreijähriger Ausbildung. Gleichzeitig begannen weitere vier Personen ihre Ausbildung.

Im Rahmen der Ersatzbeschaffungen wurden ein neues Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein neuer Rettungstransportwagen in Dienst gestellt, so die Geschäftsführerin weiter, die danach auf das 8,5-Millionen-Projekt DRK-Campus auf dem Wertheimer Reinhardshof einging.

Die ambulante Pflege des DRK absolvierte 2022 insgesamt 36.200 Hausbesuche und versorgte 184 Personen. Im Berichtsjahr bestand das Team aus zwölf Pflegefachkräften, drei medizinischen Fachangestellten, fünf Pflegehelferinnen sowie vierzehn ergänzenden Hilfen. Eine Auszubildende in der Pflege konnte der Kreisverband gewinnen: »Der in Deutschland vorhandene Fachkräftemangel im Bereich der Pflege ist auch für unseren Kreisverband weiterhin deutlich spürbar«, so Grau. Zum 31. Dezember 2022 waren 324 Hausnotruf-Systeme und 42 Mobilrufsysteme im Einsatz - eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um 8,9 Prozent. Vom Menü-Service wurden 38.654 Menüs ausgeliefert.

Lockerungen ab Juni 2022

Im Bereich des Migrations- und Suchdienstes wurde das Programm »JMD Respekt Coaches«, welches sich der Extremismus-Prävention und der Persönlichkeitsstärkung widmet, an mehreren Schulen im Altkreis Tauberbischofsheim etabliert. Besonders der Bereich Bildung sei noch durch die Covid 19-Situation geprägt gewesen. Erst ab Juni 2022 lockerten sich die Rahmenbedingungen.

Der Bereich Ehrenamt/Verbandsentwicklung sei als verlässlicher Partner des Ehrenamts nicht mehr wegzudenken. Digitaler Newsletter und Social-Media-Kanäle stellten regelmäßige Kommunikation über bedarfsgerechte Kommunikationswege für jede Altersklasse sicher.

In einem abschließenden Überblick berichtete die Geschäftsführerin, dass der Kreisverband im Geschäftsjahr von über 5200 Fördermitgliedern unterstützt worden sei.

Manuela Döhner, die mit Marco Genise die Kreisbereitschaftsleitung innehat, berichtete über die noch von Corona geprägte erste Jahreshälfte mit Unterstützung der DRK-Testzentren in Wertheim und in Tauberbischofsheim durch verschiedene Bereitschaften bis Mai 2022.

Kreissozialleiterin Herta Wolf berichtete über gut besuchte Gymnastikgruppen. Die Kleiderläden in Wertheim und Tauberbischofsheim hätten im Vorjahr wieder volle Fahrt aufgenommen. Alle 51 ehrenamtlichen Helfer hätten sich nach den Pandemiejahren auf einen geregelten Arbeitseinsatz gefreut. 6337 Einsatzstunden hätten sie geleistet.

Für das Jugendrotkreuz sprachen Selina Klein und Lilly Kempf von rund 200 jungen Menschen in sieben JRK-Gruppen in Bettingen, Boxberg, Brehmen, Külsheim, Lauda-Königshofen, Sonderriet und Tauberbischofsheim. In den regelmäßigen Gruppenstunden gehe es nicht nur um Erste Hilfe, auch um Themen wie Umwelt und Gesundheit oder aktuelle gesellschaftlich relevante Fragen. Im Jahr 2022 wurden 14 junge Menschen für eine Jugendgruppenleitung qualifiziert.

Neben den JRK-Gruppen engagierten sich an einigen Schulen im Altkreis Schüler als ausgebildete Ersthelfer um Verletzte und Verunfallte an ihrer Schule. Über das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe geförderte Programm »Erste Hilfe mit Selbstschutzinhalten« wurden insbesondere im Grundschulbereich zahlreiche Klassen im Handeln in Notfallsituationen geschult.

Für 2023 streben die Jugendrotkreuzler auf Kreisebene unter anderem an, neue Mitglieder und Gruppenleitungen zu gewinnen, Gruppenneugründungen zu initiieren und zu begleiten, die Öffentlichkeitsarbeit auszubauen, das Veranstaltungsangebot zu erweitern, das Fortbildungsangebot für Gruppenleitungen auszubauen und die Arbeit an Schulen zu erweitern.

Ehrungen

Als Vorbilder in der Gesellschaft und als »Kitt unseres Verbands« bezeichnete Präsident Reinhard Frank die drei langjährig Engagierten, die im Rahmen der Kreisversammlung ausgezeichnet wurden. 54 Jahre lang ist Karl Schätzlein aus Dertingen vielfach ehrenamtlich fürs DRK tätig. Er erhielt dafür die Henry-Dunant-Medaille, ebenso wie Philipp Herold aus Brehmen, auf dessen starkes Engagement der Ortsverein seit 15 Jahren bauen kann. 15 Jahre Mitglied im Präsidium ist Roland Zembsch, davon neun Jahre als Kreisjugendleiter und sechs Jahre als Beisitzer.

Nachgeholt wird eine ganz besondere Ehrung für Marianne Geogen, die seit 80 Jahren im Roten Kreuz engagiert ist, unter anderem viele Jahre als Kassenprüferin.

el