Rote Karte fürs Gemeindehaus hat Lähmung ausgelöst

Kirchengemeinde stellt sich gegen Pläne der Landeskirche

Wertheim 13.10.2023 - 13:15 Uhr

Die Gebäudestrukturreform der evangelischen Kirche verpasst auch dem Gemeindehaus in Sachsenhausen einen roten Punkt - das bedeutet: Die Kirche zieht sich auch hier aus der Baufinanzierung zurück. Fotos: Michael Geringhoff Das Kreuz im Gemeindehaus stammt vom Glaskünstler Walter Bahr und symbolisiert die Entstehung der Welt.

Hier ist das Gemeindehaus mit dem roten Punkt versehen worden - Baubeihilfen wären künftig nicht mehr zu erwarten. Schon der Einstieg in die Gemeindeversammlung durch die Vorsitzende Iris Klein machte deutlich, dass da etwas nicht gut läuft. Klein startete mit: »Was wir wissen, ist ?«. Offenbar gibt es Zweifel an der Transparenz und vor allem Sorge, dass hier jetzt die Weichen für einen Sparprozess gestellt werden, der dann - für auf Rot gesetzte Gemeindegebäude - noch viel weiter gehen könnte.

Einsparung von 30 Prozent

Was wird gebraucht, was nicht? 30 Prozent müssen bei den Gebäuden eingespart werden, die Kirchenbezirke sind beauftragt selbst zu schauen und Ergebnisse nach Karlsruhe zu liefern. Die Rote Karte fürs Sachsenhäuser Gemeindehaus habe erst einmal Lähmung ausgelöst, sagte Klein. Niemals habe sich die Gemeinde einen Luxus gegönnt, das Pfarrhaus längst verkauft, auch einen eigenen kirchlichen Kindergarten habe man nicht. Da werde die Verfügungsmasse - jene die man eventuell freiwillig aufgeben könnte - knapp.

»Kirche und Gemeindehaus ergeben für uns eine Einheit«. Beide Gebäude bräuchten den grünen Punkt, der Kirchengemeinderat widersetze sich der Klassifizierung ausdrücklich, sagte Klein. Das System tauge nicht in seiner Pauschalität, besser sei, die Landeskirche schaue gezielt, wer welchen Bedarf habe und entscheide fallweise.

Strafe für gutes Wirtschaften?

Bislang seien im Kirchenbezirk nur neun der elf möglichen grünen Punkte vergeben, Klein fordert einen der grünen Punkte für ihr Gemeindehaus. »Wenn wir jetzt zustimmen, geht es dann wirklich nur um Baumittel? Was passiert im nächsten Schritt?«

Klein verwies darauf, dass sowohl das Gemeindehaus als auch die Kirchensanierung in der Internetpräsenz der Landeskirche als Vorzeigeprojekte geführt würden. Klar müsse bei allem Unmut sein: »Das heißt nicht, dass wir das Gemeindehaus verkaufen müssen, und solange die Kirchengemeinde aktiv ist, wird auch niemand auf die Idee kommen«. Auch sei die eigene Haushaltslage gut, man könne sich den Erhalt zunächst einmal leisten. Derzeit hat die Gemeinde 200.000 Euro auf dem Konto. Die Frage, die sich anschloss: Werden jene, die gut gewirtschaftet, Spenden gesammelt und viel Eigenleistung eingebracht haben, jetzt bestraft?

Pfarrer Christian Brandt appellierte an die Solidarität, die Kirche auch bedeute. Die Reichen geben den Armen. Was in knapp eineinhalb Wochen in der Bezirkssynode beschlossen werde, gehe zur Abstimmung nach Karlsruhe und werde dort rechtskräftig. Erfolgreichen Widerspruch könne man dann nur noch gegen das Verfahren insgesamt geltend machen. Er sehe die emotionale Wirkung deutlich, werde den Unmut auch weitergeben, versprach Brandt.

Evelyn Freudenberger aus der Bezirkssynode betonte, dass keine Gebäude gänzlich aufgegeben würden, die Landeskirche stehe auch künftig bereit, um einen Standard »trocken und warm« sicherzustellen. Ein Loch im Dach werde repariert, beim Ausfall der Heizung werde es auch künftig technische Lösungen für zumindest »körpernahe Wärme« geben.

Ampelregelung kritisiert

Der Kirchengemeinderat Hubert Englert kritisierte die Ampelregelung mit Rot, Gelb, Grün offen. Ohnedies werde in letzter Zeit viel zu viel über Geld und viel zu wenig über den Glauben gesprochen. »Jetzt wird hier der Schalter langsam auf ›off‹ gestellt, ich trage das nicht mit. Ich weiß, ich kann es nicht verhindern, aber ich werde keinesfalls dazu nicken«, sagte er. Kirche lasse sich zu viel von Finanzleuten leiten. »Ich bin bis hierhin mitgegangen - weiter nicht!«

Engagement wird nicht belohnt

Ein ehemaliger Kirchengemeinderat sagte: »Ich fühle mich durch den roten Punkt rausgesetzt«. Er rechnete den Verkauf des Pfarrhauses, Spenden, Eigenleistungen, Aktionen zusammen. »Wir haben schon vor 20 Jahren so vorbildlich gewirtschaftet, wie man es heute verlangt. Es ist unerträglich, jetzt den roten Punkt zu sehen. Ist das der Lohn für unsere Arbeit?«

Evelyn Freudenberger räumte ein, dass manches »nicht schön gelaufen ist«, aber jetzt sei es wirklich knapp ums Geld. Man habe geschaut: »Wer kann sich Rot leisten und wer geht daran kaputt?« Der rote Punkt sei, so gesehen, eine Auszeichnung, wenngleich auch bitter.

Freudenbergers Prognose für die 40 Prozent der Gebäude, die derzeit noch auf Gelb stehen: »Ich fürchte auf Dauer wird aus Gelb oft Rot werden«.

System nicht flexibel genug

Es herrschte Konsens, dass das gewählte System mindestens unglücklich ist, auf jeden Fall nicht flexibel genug und in Teilen eventuell absurd. Als Beispiel wurde angeführt, dass ein auf Grün stehendes Gebäude, auch nach einer notwendigen Sanierung, auf Grün bleibe, während es für Sachsenhausen bedeuten könnte: »einmal Rot - immer Rot«.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Widerspruch des Kirchengemeinderats In einem ausführlichen Schreiben widersetzt sich der Sachsenhäuser Kirchengemeinderat ausdrücklich. »Wir sind grundsätzlich nicht einverstanden« heißt es dort. »Unsere Befürchtung ist, dass die Landeskirche die Unterhaltsleistungen bzw. Zuwendungen (für Gebäude mit rotem und gelbem Punkt) in einem weiteren Schritt kürzen wird«. Der Vorschlag der Gemeinde lautet: »? den tatsächlichen Sanierungsbedarf erst einmal festzustellen und - wie bei Kommunen üblich - dann zu schauen, was können wir uns jetzt leisten und welche Maßnahmen können noch ein paar Jahre warten?« Das Schreiben weist auf eine hohe Vitalität der Kirchengemeinde hin, die trotz zehnjähriger Vakanz ungebrochen geblieben war. Im Resümee heißt es: »Für uns ist es ein absolut falsches Signal der Landeskirche, das mit diesen Ampelfarben gesendet wird«. ()