Rostbratwürste sind ein Renner auf dem Speiseplan des Krankenhauses Wertheim

Wertheim 14.08.2023

Für Küchenchef Okoniewski beginnt der Arbeitstag um 5.30 Uhr. Dann starten in der modernen Großraumküche des Krankenhauses die Vorbereitungen für das Frühstück. Auf Tellern angerichtet und in Wagen einsortiert gehen die Essen schließlich auf die einzelnen Stationen, wo sie ab 7.30 Uhr vom Stationspersonal ausgegeben werden. Kaum sind die Teller in die Spülmaschinen im Erdgeschoss des Küchentrakts eingeräumt, sind Köche und Küchenpersonal mit der Zubereitung des Mittagessens beschäftigt. Täglich sind acht Frauen und Männer in der Küche der Rotkreuzklinik damit beschäftigt, zu kochen, Salate und Desserts vorzubereiten, Geschirr und Teller und die Küche selber zu reinigen. Insgesamt hat die Krankenhausküche 17 Angestellte, vier davon sind Köche.

Pro Woche, so berichtet die 31-jährige Angela Ehresmann, werden allein 500 Essen zubereitet und an eine Wertheimer Sozialstation und einen Pflegedienst ausgeliefert. An diesem Tag gibt es eine Gurken-Dillrahmsoße als Vorspeise, anschließend einen gebratenen Hähnchenschlegel in Currysoße mit Reis und Blattsalat. Zum Nachtisch gibt es Apfelmuskompott. Im Krankenhaus selber werden pro Woche 980 Essen ausgegeben. Die 930 Suppen und 980 Desserts sind dabei noch gar nicht mitgezählt. Die Essen für die Sozialstation und den Pflegedienst werden in fahrbaren Containern verladen und vor dem Krankenhaus abgeholt. Etwa eine Stunde bleiben sie in in ihren Spezialbehältnissen warm.

Die gelernte Restaurantfachfrau Ehresmann wirft einen Blick auf den Speiseplan, der jeweils eine Woche im voraus fertiggestellt sein muss. Gleich vier Menüs stehen hier den Patienten aber auch dem Klinikpersonal pro Tag zur Auswahl. Dabei orientieren sich die Auswahl der Zutaten und die Zubereitung nicht allein an den Vorlieben der Esser. Auch gesundheitliche Aspekte spielen - für eine Krankenhausküche selbstverständlich - eine wichtige Rolle, was auf die Teller der Patienten kommt oder eben nicht kommt. Neben der Vollkost, gibt es jede Woche "Leichte Kost", "Vegetarische Kost" und "Passierte Kost" zum Mittagessen.

Vor Corona, so berichtet der 52-jährige Andreas Okoniewski, haben noch etwa 70 Mitarbeiter pro Woche von auf dem Reinhardshof beheimateten Firmen in der Cafeteria des Krankenhaus gegessen. Was viele Wertheimer nicht wüssten: In der Cafeteria könne auch jeder Auswärtige essen oder einfach nur schnell einmal einen Kaffee trinken.

Wenn die Essen für die Sozialstation und den Pflegedienst die Krankenhausküche verlassen haben, werden auf einem zweiten Förderband die Vorbereitungen für die Speisen der Patienten getroffen. Dabei ist Ehresmann die moderne Technik ein wichtiges Hilfsmittel. Auf ihrem Tablet-Computer hat sie für jede Station und jeden Patienten die Essenswünsche erfasst und kann diese nun in der Küche den Köchen übermitteln. Auch für den Wocheneinkauf ist die elektronische Warenerfassung ein wichtiges Hilfsmittel, das Ehresmann bei ihrer vorherigen Arbeit in der Feinkostabteilung eines Marktheidenfelder Supermarktes bereits wertvolle Dienste erbracht hat.

Zwei Lieferanten für Fleisch und Gemüse kommen aus der Region, ein deutschlandweit agierender Lebensmittelgroßhandel versorgt die Krankenhausküche mit allen übrigen Lebensmitteln. Eine Woche vor Verarbeitung wird bestellt, montags und donnerstags kommen die Lebensmittel dann auf den Reinhardshof, um dort dann in fünf unterschiedlich temperierten Kühlzellen gelagert zu werden.

Zahlen und Fakten: Wocheneinkauf Die Küche der Wertheimer Rotkreuzklinik kauft für eine Woche große Mengen an Obst, Gemüse und Fleisch ein. In Zahlen sind das: 30 Kilogramm Kartoffeln, zehn Kilogramm Nudeln, fünf Kilogramm Reis, 30 Kilogramm Obst. Außerdem werden zehn Kilogramm Blattsalate bestellt, 30 Liter Milch, 190 Semmelknödel, 600 Nürnberger Bratwürste, 20 Kilogramm Schweinebraten und zwölf Kilogramm Kartoffelpüree. Um diese Mengen an Zutaten frisch zu halten, gibt es in der Krankenhausküche fünf Kühlräume, die je nach den dort gelagerten Produkten unterschiedliche Temperaturen haben. In der Tiefkühlzelle werden eine Woche lang zusätzlich von jedem Essen kleinere Portionen aufbewahrt. Sollte es im Krankenhaus zu Erbrechen oder Durchfallerkrankungen kommen, kann anhand der Proben ermittelt werden, ob das Essen Ursache für die Erkrankung gewesen ist. gufi