Phi­l­ipp Roth aus Kreuz­wert­heim (Kreis Main-Spess­art) war jahr­zehn­te­lang Che­f­arzt in der ope­ra­ti­ven und kon­ser­va­ti­ven Or­tho­pä­d­ie und Un­fall­chir­ur­gie als auch nie­der­ge­las­se­ner Fach­arzt in sei­ner ei­ge­nen Pra­xis. Er kennt die Tü­cken und Fall­s­tri­cke des deut­schen Ge­sund­heits­sys­tems in- und aus­wen­dig.