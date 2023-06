Wertheimer Rettungswache soll im Oktober starten

Neubau auf dem Reinhardshof

Wertheim 14.06.2023 - 15:19 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Rettungswache auf dem Wertheimer Reinhardshof soll bis September fertiggestellt werden.

Doch wie der Rettungsdienst in der Region künftig aufgestellt werden muss, wie viele bewährte Standorte erhalten werden können, wo möglicherweise neue geschaffen werden müssen, das ist alles noch ein Stück weit ungewiss.

Geringere Hilfsfrist

Grund ist ein neuer Rettungsdienstplan vom Landesinnenministerium, der die sogenannte Hilfsfrist bis zum Eintreffen der Retter von 10 bis 15 auf 12 Minuten senkte. Und dann im Mai vom Verwaltungsgerichtshof Mannheim wieder kassiert wurde, weil die gesetzliche Grundlage fehlt. Geklagt hatten Politiker, aber auch Notärzte und ein Rettungsassistent. »Die Hilfsfrist soll aus notfallmedizinischen Gründen möglichst nicht mehr als 10, höchstens 15 Minuten betragen«, heißt es im Rettungsdienstgesetz.

Anders im Rettungsdienstplan 2022: »Als Zielerreichung ist vom Einsatzannahmeende bis zum Eintreffen der Hilfe am Notfallort an Straßen eine Zeit von 12 Minuten in 95 Prozent der Notfalleinsätze anzusetzen«, heißt es dort. Das Ministerium will die Regelungen nun in einer Novelle des Rettungsdienstgesetzes sowie im Rettungsdienstplan treffen, heißt es von der Nachrichtenagentur DPA dazu. Unter anderem ist derzeit ein Strukturgutachten in Arbeit, das zeigen soll, wie sich der Rettungsdienst künftig aufstellen muss.

Reinhard Frank ist Präsident des DRK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim. Der Bereichsausschuss des Rettungsdienstes, der im Landkreis aus Vertretern der DRK-Kreisverbände Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim und Vertretern der Krankenkasse als Kostenträgern besteht und vom Landratsamt beaufsichtigt wird, muss Anzahl und Stationierungsort der Rettungsmittel festlegen. »Das führt dazu, dass der Rettungsdienst in unserem Flächenlandkreis so zu organisieren ist, dass wir diese Hilfsfrist möglichst einhalten«, erklärt Frank, der auch derzeit Vorsitzender des Bereichsausschusses ist, in einem Pressegespräch am Montag. Gerade laufe die Diskussion, dass man ein weiteres Rettungsmittel in Lauda-Königshifen platzieren wolle. »Um einfach naher an die Gewährleistung der Hilfsfrist heranzukommen.« Das Fahrzeug soll werktags tagsüber vorerst probeweise am Feuerwehrgerätehaus vorgehalten werden, die Besatzung wird wechselweise aus den Kreisverbänden Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim gestellt.

Der Test soll andauern, bis das landesweite Strukturgutachten fertiggestellt ist. Damit rechnet Frank gegen Ende des Jahres, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die neue Wertheimer Rettungswache ist dann schon in Betrieb: Am 1. Oktober soll es losgehen, gemeinsam mit dem Schulungs- und Bildungszentrum sowie dem Rotkreuzladen. Ende September soll es außerdem eine Einweihung und einen Tag der Offenen Tür geben, blickt Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau voraus. Das benachbarte Kurzzeit- und Tagespflegezentrum des DRK ist seit vergangenen Oktober in Betrieb.

Alle Einrichtungen werden mittels Photovoltaik und Wärmepumpen beheizt, sagt Frank. Nur bei Engpässen könne eine Gasheizung zugeschaltet werden. Insgesamt kostet der Gesamtkomplex mit der bereits fertiggestellten Pflegeeinrichtung 8,5 Millionen Euro.

1,6 Millionen Euro Zuschuss

Der Bau der Rettungswache wird vom Land mit 1,6 Millionen Euro gefördert. Man baue mit einem Generalunternehmer zu einem Pauschalpreis, sagt Frank zur Frage, welche Auswirkungen die Inflation auf das Projekt hat. Einzig nachträgliche kleinere Zusatzanforderungen könnten den Preis »marginal« erhöhen, erklärt der DRK-Präsident. Der Bau gehe »kosten- und termingerecht« über die Bühne. »Das ist für uns als Verein enorm wichtig.«

Und auch für die derzeitige und dann ehemalige Rettungswache in der Uihleinstraße zeichnet sich eine Lösung ab, sagt Frank.

Mit der Stadt Wertheim sei man in guten Gesprächen, was die zukünftige Nutzung angeht. Eine der Optionen: Wohnungen für Geflüchtete.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Geschäftsfelder beim DRK Tauberbischofsheim Der DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim ist im nördlichen Main-Tauber-Kreis tätig und als Verein aufgestellt, es gibt 19 - rechtlich unselbstständige - Ortsvereine. Der Kreisverband beschäftigt insgesamt fast 200 Mitarbeiter auf Voll- und Teilzeitbasis, es gibt insgesamt mehr als 5000 fördernde Mitglieder, erklärt Manuela Grau, seit sieben Jahren Kreisgeschäftsführerin. Die Arbeit des Kreisverbandes umfasst sechs Geschäftsfelder mit einem Bilanzvolumen von etwa 10 Millionen Euro: Der in Notfallrettung und Krankentransport gegliederte Rettungsdienst. Verwaltung, Migrations- und Suchdienst, Bildung zum Beispiel Ersthelfer-Kurse, Pflege ambulant sowie stationär sowie Ehrenamt. Es gibt 1200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Im Ehrenamt setzt man mittlerweile auch auf neue Formate, erklärt Kreissozialeiterin Herta Wolf: Die in den Ortsvereinen als Mitglieder organisierten Helfern werden sie mittlerweile auch durch freie Helfer unterstützt, beispielsweise bei Blutspenden. "Viele Leute, vor allem die Jungen, lassen sich nicht mehr so binden. Aber mit Projekten bekommt man sie", erklärt Wolf. Insbesondere in den beiden Rotkreuzläden gebe es viele Helfer, "die vorher mit dem Roten Kreuz gar nichts zu tun hatten". (scm)