Rettung für alten Turm am Wertheimer Wartberg

Hintergrund: Turm am Wartberg

Der Turm an der Neuen Vockenroter Steige in Wertheim - Einheimische kennen ihn nur als "den Turm" - wurde ursprünglich als Flakturm zum Schutz des Ende der 1930er-Jahre errichteten Fliegerhorstes Reinhardshof der Hitler-Luftwaffe erbaut.

Ab 1953 ließ die damalige Kreuzwertheimer Lutz-Brauerei den Turm aufstocken und zu einem Ausflugslokal umbauen. In den 1970er-Jahren wurde es durch die Brauerei verkauft. In der Folge wurde es durch wechselnde Pächter als Nachtclub betrieben und war insbesondere bei den damals in Wertheim stationierten US-Soldaten berühmt und berüchtigt. Mit dem Abzug der Amerikaner ließ das Geschäft nach.

Ab den 2000er-Jahren gab es nur noch sporadischen Betrieb, zuletzt war die Anmietung für Privatparties möglich. In den vergangenen Jahren stand das Gebäude dann leer. Mehrere Versuche des damaligen Eigentümers, es zu verkaufen oder einer neuen Nutzung zuzuführen, scheiterten. Stürme und Unwetter setzten dem Bau seit 2020 immens zu. Die Stadtverwaltung ließ das Gelände zeitweise absperren, weil nach einem Sturm Teile der Dachkonstruktion abzustürzen drohten. (scm)