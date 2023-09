Rettung der Insassen von untergegangenen Autos geprobt

Großübung: Heerscharen von Helfern des DLRG-Bezirks Frankenland proben an der Wertheimer Taubermündung den Ernstfall

Wertheim 17.09.2023 - 11:52 Uhr 2 Min.

Der gerettete Dummy wird bei der Übung zur weiteren Notfallversorgung ans sichere Ufer gebracht. Foto: Michael Geringhoff

Schon das Ausgangsszenario war aufregend. Zwei Autos waren auf der Odenwaldbrücke zusammengestoßen, in die Taubermündung gestürzt und zügig untergegangen. Soweit die Annahme.

»Das ist gar nicht mal so sehr spekulativ«, sagt der Einsatzleiter Andreas Wolz. In den vergangenen Jahren habe es bereits mehrere Fälle gegeben, in denen Autos vom Tauberparkplatz aus ins Wasser gefahren waren.

Luftblase im Auto hilft

Die Aufgabe der DLRG in solch einem Fall: Rettung der Insassen. Zehn bis 15 Minuten braucht es, bis der erste Einsatzzug am Ort ist. Das Zeitfenster sei in Ordnung - in modernen Autos entweiche die Atemluft nur zögerlich. »Da bleibt fast immer eine größere Luftblase«, sagt Wolz.

Einzig unecht am Szenario ist es, dass ein Dutzend Einsatzfahrzeuge aus zwei Landkreisen (Main-Tauber und Neckar-Odenwald) bereitstehen und natürlich sind keine echten Autos im Fluss versenkt worden. »Allein schon aus Umweltschutzgründen«, sagt Wolz. Dennoch, ab dem Startschuss wirkt die Sache ernst.

Die DLRG-Gruppen Wertheim und Freudenberg sind gemeinsam für den Erstzugriff alarmiert worden. Schnell sind Strömungsretter im Wasser, um die Lage zu sondieren und vielleicht schon entscheidende Hilfen zu leisten. »Strömungsretter sind ausgebildete Rettungsschwimmer mit persönlicher Schutzausrüstung wie Helmen und Prallwesten«, erklärt Wolz.

Während die Strömungsretter ins Wasser steigen, bereiten sich bereits Einsatztaucher vor und legen schweres Atemgerät an. Rettungsboote schwärmen aus, eine Drohne mit Wärmebildfunktion steigt auf. Die Drohne ist neu, hat ein Heidengeld gekostet, »Ist aber jeden Cent wert«, sagt Wolz. Ein paarmal hat man den 6000-Euro-Flieger bislang im Ernstfalleinsatz gehabt, jedes Mal sei er erfolgreich gewesen und habe entscheidende Zeitgewinne herausgeholt. Im Wasser wird derweil gearbeitet, nicht nur Schaulustige und Passanten beobachten, was passiert, auch eine Menge Jung-DLRGler sind als Beobachter dabei. Unter ihnen die 18-jährige Elena Spies aus Walldürn. Sie ist über die »normale« DLRG-Arbeit dazugestoßen, ist seit eineinhalb Jahren bei der Einsatzgruppe dabei und im Moment noch nicht hinreichend qualifiziert für den laufenden Einsatz im Wasser.

Es braucht eine Sanitäter-, Funker- und Strömungsretterausbildung. »Schon auch viel Theorie«, aber das Rahmenprogramm und die Geselligkeit innerhalb der Truppe machten das locker wett. »Mir ist es wichtig zu wissen, dass ich im Ernstfall helfen kann und gebraucht werde«, sagt die 18-Jährige.

Derweil bringen die Retter zwei rote Dummies an die Wasseroberfläche. Tragen werden herangebracht, mit vereinten Kräften kommen die Geretteten aufs hohe Ufer. Übung erfolgreich. Im Folgenden müssen alle Retter zeigen, was sie können, mit dabei auch die Wertheimerin Michaela Kleinschmidt mit ihren Töchtern. Sie sind Hundeführerinnen und heute mit »Wasserortern« im Einsatz. Die Hunde werden später mit Booten über das Wasser gefahren. Wirklich brauchen kann man sie leider erst, wenn es schon zu spät ist. »Orter« spüren Leichen auf.

Michael Geringhoff