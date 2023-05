Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Retter gesucht

Von Gusti Kirchhoff

08.05.2023 - 18:39 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Unser Quätschichfest mit langer Tradition seit 1953 soll aussterben? Es ist doch kein Fest wie alle anderen, es ist ein besonderes, einmaliges Fest! Ein Fest, zu dem immer noch alte und junge Kreuzemer von Nah und Fern anreisen, um ein paar gesellige Stunden in der Heimat zu erleben. Ein Fest von Bürgern für Bürger, wie es der Bürgermeister in dem »Hilferuf« in der Zeitung nannte. Ein Fest, das ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert wird. Darauf sind wir stolz. Das möchten wir bitte auch weiterhin sein.

Es lohnt sich

Wo sind sie also, die Retter, die für ein paar Stunden helfen und sich damit übrigens auch selbst eine Freude bereiten, wie das Foto in dem Zeitungsartikel zeigt? Die lachenden Gesichter der Helfer an der Theke sprechen für sich. Da kann man sehen, dass es sich lohnt, den Menschen und nicht zuletzt sich selbst eine Freude zu machen.

Einmal im Jahr etwa vier Stunden gemeinsam etwas bewirken für ein traditionelles Heimatfest. Das muss doch Spaß machen. Jetzt haben die Verantwortlichen sogar erstmalig ein »Helferfest« versprochen.

Wertvolles Ehrenamt

Nun hoffe ich, dass es noch nicht zu spät ist und sich viele junge Menschen begeistern können für dieses wertvolle Ehrenamt. Sie werden dringend gebraucht. Altersgemäß scheiden bewährte Helfer aus, da wird man sich doch als junger Mensch nicht sagen lassen, dass man diese nicht ersetzen kann?

Richtig schade, dass ich so alt bin. Immerhin habe ich mich zum Belegen des Quätschiploatzes angemeldet. Das geht noch für mich als begeisterte Quätschichfest-Liebhaberin - und vielleicht hilft es ein ganz kleines bisschen, unser Fest zu »retten«!