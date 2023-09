Restaurator begutachtet in Wertheim beschädigte Gemälde und Skulpturen

Kunst: Georg Pracher am Sonntag, 24. September, zu Gast im Grafschaftsmuseum - Terminreservierung ab sofort möglich

Wertheim 04.09.2023 - 13:29 Uhr < 1 Min.

Zu Gast ist Georg Pracher vom Atelier AKR Pracher aus Würzburg. Das in der dritten Generation geführte "Atelier für Konservierung und Restaurierung Pracher" hat in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen gefeiert. Das Grafschaftsmuseum und das Schlösschen im Hofgarten arbeiten schon lange mit dem Restaurator zusammen. Georg Pracher wird für die Begutachtung einen UV-Strahler mitbringen, mit dem er Harzfirnisse untersuchen und Übermalungen feststellen kann. Für die Begutachtung wird laut Pressemitteilung eine Gebühr von drei Euro fällig. Pro Objekt wird eine Viertelstunde anberaumt. Deshalb ist zur Terminvergabe eine Anmeldung unter Tel. 09342/301512 oder per E-Mail an grafschaftsmuseum-friedel@t-online.de erforderlich.

Weitere Informationen im Internet unter https://www.konservierung-restaurierung.de

dag