Repowering Windpark Höhefeld bewegt die Bürger

Bürgerversammlung

Wertheim 14.09.2023 - 13:05 Uhr 3 Min.

Die Repoweringpläne für den Windpark Höhefeld sehen vor, die bisherigen Windräder durch weniger, dafür aber deutlich höhere zu ersetzen. Auch diese Thematik wurde in der Bürgerversammlung am Mittwoch ausführlich kontrovers diskutiert. Foto: Birger-Daniel Grein

Zum aktuellen Stand der Pläne erklärte Dattler, laut deren eigenen Aussage seien die beiden Projektierer Statkraft und Juwi in Gesprächen und auf gutem Weg, das Projekt voranzubringen. Die Stadt habe hier keine öffentlich-rechtlichen und planungsrechtlichen Möglichkeiten. Es handle sich um private Verträge.

Regionalverband entscheidet

Gefragt wurde aus den Reihen der Bürger, ob die Gefahr einer Vergrößerung des Windparks in Höhefeld bestehe, wenn der Regionalverband Heilbronn-Franken das Flächenziel von 1,8 Prozent nicht erreicht. Dattler antwortete, die Vorrangflächenentscheidung liege letztlich in der Hand des Regionalverbands, so dass eine solche Vergrößerung möglich wäre. Der Verband setze sich aus Vertretern von Kreisen und Gemeinden zusammen, verwies er aber auch auf die Einflussmöglichkeiten der örtlichen Politik. »Daher sind wir gut beraten, ein schlüssiges Konzept abzuliefern«, ergänzte er.

Bürger verwiesen darauf, dass die Windkraftanlagen bei Höhefeld trotz des Winds stehenblieben. Gefragt wurde, ob dies an mangelnder Netzkapazität oder Stromabnahme bei großen erzeugten Strommengen liegt. Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, erklärte, solche Abschaltungen aus Netzgründen gebe es hautsächlich in Norddeutschland. »Wir haben in 20 Jahren, in denen die Anlagen in Höhefeld bestehen, diese wegen Netzüberlastung noch nie abgeschaltet, sie standen aus anderen Gründen.«

Bürger aus Dietenhan berichteten, man nehme die Geräusche der drehenden Rotoren des Windparks Höhefeld in ihrem Dorf deutlich wahr. Dies sei vergleichbar mit Geräuschen eines startenden Flugzeugs. Gefragt wurde weiterhin, ob nicht viele kleine Anlagen effektiver wären als wenige große mit Nabenhöhen von 200 Metern.

Beier und Dattler antworteten, die Energieausbeute sei bei den größeren Anlagen deutlich besser. Beier ging davon aus, dass alle neu aufgestellten Windräder solche der neusten Generationen mit dieser Nabenhöhe seien.

Eine weitere Frage drehte sich darum, was im Repoweringfall mit den alten, noch funktionierenden Windkraftanlagen passiert. Dabei wurde auch auf die Berichte zu Entsorgungsproblemen verwiesen. Christoph Ewen vom Forum Energiedialog lieferte dazu einen Faktencheck.

Vieles recyclebar

96 Prozent der Anlagenteile ließen sich recyceln, nur die Glasfasern aus den Flügeln würden aktuell als Zusatzbrennstoff bei der Zementproduktion verbrannt, sagte er. Noch funktionierende Windräder würden teilweise auch in anderen Ländern wieder aufgestellt. Weiter verwies er auf eine Aussage des Ökoinstituts. Dieses erklärte auf Basis einer Studie des Bundesumweltamts, ein Windrad spare bereits in sechs Monaten den CO2-Ausstoß aus, der bei seiner Produktion anfällt. Grundlage der Berechnung sei dabei der Anteil an Kohlestrom im heutigen Strommix.

Angesprochen wurde der Wunsch nach möglichst ressourcensparenden und wiederverwendbaren Fundamententeilen für neue Anlagen.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund: Weitere Informationen zum Thema Windkraft und potenziellen Windkraftvorranggebieten Hintergrund: Weitere Informationen zum Thema Windkraft und potenziellen Windkraftvorranggebieten Im Vortrag der Bürgerversammlung in Höhefeld zu potenziellen Windkraftvorrangflächen gab es ergänzend zum Vortrag in Nassig (wir berichteten) folgende weitere Informationen: In Höhefeld stehen bisher 14 Anlagen. Der Regionalverband Heilbronn-Franken hat in Anlehnung an die bestehende Windkraftfläche bei Höhefeld einen größeren Suchraum definiert. Die Stadt Wertheim spricht sich, laut Stadtbaumeister Armin Dattler jedoch dafür aus, die bisherige Fläche in ihrer Größe zu belassen und nicht weiter zu vergrößern. Begründet wird dies hauptsächlich mit den Abständen zu Wohngebieten (1250 Meter laut Wertheimer Kriterien) und dem Abstand zur Vorrangfläche Dertingen. Zu den Aussiedlerhöfen hatte man einen Abstand von 780 Meter angenommen, da diese als Mischgebiet gelten. Da sich die verschiedenen Abstandsflächen überschnitten, bleibtlaut Dattler kaum etwas für eine Vergrößerung der bisherigen Fläche übrig. Christoph Ewen vom Forum Energiedialog fragte Thomas Beier, Geschäftsführer der Stadtwerke Wertheim, zur Bedeutung der Windkraft für das Klimaschutzkonzept der Stadt Wertheim. Beier verwies auf den hohen Energiebedarf von Bewohnern und Industrie der großen Kreisstadt (300 GWh pro Jahr). Für eine klimaneutrale Kommune brauche man die regenerativen Energien. 30 Windkraftanlagen der neuesten Generationen können laut seiner Beispielrechnung bis zu 400 GWh Strom erzeugen. Wertheim hat zudem einen Bedarf von etwa 400 GWh Wärme aus Erdgas, das durch grünen Wasserstoff ersetz werden soll. Er verwies aber auch auf die Dunkel-Flaute, sodass Autarkie nur bilanziell erreicht werden kann. "Windkraftanlagen dieser Anzahl sind ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit, aber keine komplette Lösung", sagte er. Aus Reihe der Zuhörer wurde darauf verwiesen, dass der Stromverbrauch unter anderem durch E-Mobilität weiter steigen werde. Dies bestätigte Beier. Laut Studien könnten es in zehn Jahren 40 bis 50 Prozent mehr sein, so der Geschäftsführer.