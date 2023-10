Repair-Café in Wertheimer Stadtbücherei

Nachhaltigkeit: Experten helfen bei Reparatur

Wertheim 22.10.2023 - 18:11 Uhr < 1 Min.

Im Repair-Café nehmen Experten ehrenamtlich defekte Geräte aller Art unter die Lupe und versuchen, sie wieder in Gang zu bringen. Im Idealfall lernen die Besucher dabei sogar, wie sie in Zukunft kleine Defekte selbst beheben können. Die Experten bringen vom Schallplattenspieler über den Toaster bis hin zum Kinderspielzeug vieles wieder in Gang. Oft können sie beim Bedienen von Smartphones und Tablets helfen, auch Fahrradreparaturen oder Ausbesserungen an Kleidungsstücken sind kein Problem. Fehlt ein Ersatzteil, so können die Besucher dieses besorgen und beim nächsten Termin mitbringen. Das Repair-Café ist eine Initiative der Stadtbücherei in Zusammenarbeit mit Naturschutzbund, Seniorenbeirat und Willkommen in Wertheim.

