Reinhard Frank blickt auf seine Amtszeit an der Spitze des Main-Tauber-Kreis zurück

"Landrat zu werden war schon als Jugendlicher mein Wunsch"

Main-Tauber-Kreis 10.10.2023

Reinhard Frank war von 2005 bis 2021 Landrat des Main-Tauber-Kreis. Auch heute ist er ihm noch verbunden unter anderem als Präsident des DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim. Ein Amt das ihm sehr wichtig ist.

»Landrat zu werden war schon als Jugendlicher mein Wunsch«, erinnert er sich. Als die Stelle im Main-Tauber-Kreis ausgeschrieben wurde, habe er die Chance genutzt. »Am Mut hängt der Erfolg, daher habe ich mich beworben und hatte auch Glück dazu«, sagt er. Der Main-Tauber-Kreis, in dem sich Frank sehr wohl fühlt, sei eine besondere Verbindung aus ländlichem Landkreis mit geringer Einwohnerdichte und prosperierendem Wirtschaftsraum mit Weltmarkführern. Außerdem sei er die Toskana Deutschlands und habe freundliche Bewohner. Es sei eine durchaus lebens- und liebenswerte Region mit Musterländle Baden-Württemberg, schwärmte er.

Frank hebt die Geselligkeit und Offenheit der Menschen im Landkreis hervor. Sie würden sich fürs Feiern und Zusammensitzen begeistern. »Es ist das badisch geprägte Lebensgefühl heiter, gelassen, gesellig.« Er habe sich gleich angenommen gefühlt.

Stolz auf Erhalt des Krankenhausstandorts

Als besonders gut gelungen sehe er persönlich den Erhalt des Krankenhausstandorts Tauberbischofsheim. Eine Thematik, die heute so aktuell sei wie damals. Die Gründung der Gesundheitsholding sei eine wichtige und wegweisende Entscheidung des Landkreises gewesen. Dies zeige sich auch in der aktuellen Krise des Gesundheitssystems. Der Landkreis verzeichne im Krankenhausbereich keine Defizite. Zudem verweist Frank im Gespräch auf die 35 Millionen Euro Investition der Gesundheitsholding in das Haus Heimberg. Als weiteres großes Thema nennt er den Erhalt der Westfrankenbahn in der Region und sogar deren Ausbau nach einer Protestwelle aus der Bevölkerung. Eine weitere Herausforderung sei die Bewältigung der Flüchtlingskrise 2015 gewesen. Strukturell wichtig sei auch die Sanierung und der Anbau eines Naturwissenschaftstrakts an der Berufsschule Bad Mergentheim gewesen. »Der Standort steht gut da.« Auch die Entscheidung für die Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim (BSZ) sei 2019/2020 noch in seine Amtszeit gefallen. Als weiteres Projekt zählt Frank die Erweiterung der Gebäude des Landratsamts auf.

Im Bereich der Kultur sei es schön, dass es gelungen ist, das Kloster Bronnbach neu auszurichten. Er verweist unter anderem auf die Verpachtung der Gastronomie und die Gründung des Freundeskreises der Klosteranlage. Auch der Start des Kreisjugendblasorchesters ist für Frank ein kulturell wichtiger Schritt. Schön sei auch die Begründung der Partnerschaft mit dem Zabkowice Slaskie in Polen gewesen. »Es war für mich eine tiefgreifende und schöne Erfahrung.« Eine große Herausforderung am Ende seiner Amtszeit war die Coronapandemie.

Spuren hinterlassen

Am meisten an der Arbeit als Landrat hätten ihm die vielfältigen Aufgaben von Kultur über Soziales bis Wirtschaftsförderung gefallen. Es sei schön gewesen, den Landkreis strukturell zu gestalten. »Schön war auch das Zusammenspiel mit vielen interessanten Menschen.« Man habe als Landrat die Möglichkeit, zu gestalten und Spuren zu hinterlassen. »Es ist eine der schönsten kommunalpolitischen Ämter, die man erreichen kann.« Er sei, wenn er auf seine Amtszeit zurückblicke, dankbar.

Frank und seine Familie seien heute überzeugter Fans des lieblichen Taubertals. »Wir können uns nicht mehr vorstellen, dieses schöne Tal zu verlassen«, sagt er über sich und seine Ehefrau.

Zu seinen Lieblingsorten im Landkreis gehören die Naturlandschaften, das Kloster, die Naturschutzgebiete und die unverfälschte Natur. Auch von den Weinbergen mit Blick ins Tal schwärmt er. »Es gibt viele naturbelassene schöne Plätze, die einem das Herz öffnen.«

Dem Main-Tauber-Kreis wünscht er für die Zukunft, dass er seine wirtschaftliche Prosperität erhalten kann, sich die Firmen gut entwickeln, neue sich ansiedeln und es Arbeitsplätze für junge Leute im Landkreis gibt, um diese hier zu halten. Weiterhin solle die Digitalisierung vorangebracht werden. »Der Landkreis soll so bleiben, wie er ist«, meint er abschließend.

Zur Person: Reinhard Frank Reinhard Frank (CDU) war zwei Amtsperioden von 2005 bis 2021 Landrat des Main-Tauber-Kreis. Er wurde 1955 geboren. Von September 1975 bis November 1977 studierte er an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Kehl und schloss das Studium mit dem Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab. Von September 1977 bis April 1980 arbeitete er als persönlicher Referent des Oberbürgermeisters der Stadt Göppingen. Von April 1980 bis Juli 1987 studierte Frank Rechtswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Von September 1987 bis Februar 1991 wirkte er als Rechts- und Sozial-Dezernent beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis. Anschließend war er bis September 1991 im Staatsministerium Baden-Württemberg Referent für Bundes- und Europa-Angelegenheiten. Zwischen September 1991 bis Januar 1997 war Bürgermeister der Großen Kreisstadt Ettlingen. Dort war er für Stadtwerke, Baurecht, Recht und Ordnung und Soziales zuständig. Von Januar 1997 bis Januar 2005 war er Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Göppingen. Nach dem er dort nicht wiedergewählt wurde, war arbeite von Februar bis Mai 2005 als Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Göppingen. Am 20. April 2005 wählte der Kreistag des Main-Tauber-Kreis Reinhard Frank zum Landrat. Ernannt wurde er am 1. Juni 2005. Bei der Wahl 2021 trat er nicht mehr an. Reinhard Frank lebt mit seiner Frau in Tauberbischofsheim, er hat vier Kinder. Er ist heute Präsident des DRK-Kreisverbands Tauberbischofsheim. Er selbst betont, wie wichtig ihm das DRK ist. Außerdem ist er ein Vertreter des Landkreises beim Regionalverband Heilbronn-Franken. Frank unterrichtet seit zwei Jahren als Lehrbeauftragter an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. Außerdem berät er als Anwalt Firmen im Main-Tauber-Kreis bei großen Bauprojekten. bdg