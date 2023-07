Reichsbürgerin wegen versuchter Erpressung zu Geldstrafe verurteilt

Dem Finanzamt gedroht

Ein Schild mit der Aufschrift Finanzamt

700.000 Eu­ro vom zu­stän­di­gen Fi­nanz­beam­ten und sie­ben Mil­lio­nen Eu­ro vom Land Ba­den-Würt­tem­berg - al­les zahl­bar inn­er­halb von drei Wo­chen: So hat­te es ei­ne Reich­bür­ge­rin in ei­nem Sch­rei­ben an das Fi­nanz­amt Tau­ber­bi­schofs­heim ge­for­dert - und dem zu­stän­di­gen Fi­nanz­beam­ten zu­g­leich mit Sank­tio­nen ge­droht. Nun muss­te sich die 39-Jäh­ri­ge we­gen ver­such­ter Er­pres­sung vor dem Wert­hei­mer Amts­ge­richt ver­ant­wor­ten.

Unter notariellem Eid und mit unbeschränkter Haftung solle der Beamte seine Legitimation und seine Verträge mit dem Finanzamt darlegen, forderte die Frau. Beizufügen seien auch Gründungsurkunden des Regierungsbezirkes und des Landes. Bei Nichtreaktion erkläre der Beamte sich automatisch einverstanden, dass die Forderung gegen ihn in ein internationales Schuldnerverzeichnis eingetragen und sein Fall in freien Medien dargestellt werde.

Für die Staatsanwalt war das rechtswidrig - eine Drohung, mit der der Beamte veranlasst werden sollte, von der Steuerforderung des Finanzamtes gegen die Frau abzusehen. »Das ist versuchte Erpressung«, sagte der leitende Staatsanwalt Florian Sommer in der Verhandlung gegen die 39-Jährige aus dem nördlichen Main-Tauber-Kreis. Sie war mit einem Strafbefehl über 1600 Euro belegt worden und hatte Widerspruch eingelegt. Jetzt wurde mündlich verhandelt.

Ihren erlernten Beruf übt die Frau nicht aus. Sie sei von den Kollegen gemobbt worden. »Da wäre ich kaputt gegangen. In der Corona-Zeit wäre das sowieso desaströs geworden«, erklärte sie bei Gericht. Aktuell befinde sie sich im Aufbau einer Selbstständigkeit, bezieht Sozialleistungen. Das Gericht hatte für das Verfahren eigens Polizeikräfte angefordert. Man hielt offenbar eine auf Medienwirkung ausgelegte Protestaktion von Reichsbürgern für möglich. Die allerdings blieb aus, auch jede andere Konfrontation.

Die Beklagte war beharrlich in ihrer Sache, dabei aber nicht unfreundlich, an einer Stelle sogar mitfühlend mit dem Finanzbeamten. Dem hatte ihre Drohung durchaus zugesetzt. Nachdem es in Boxberg vor einiger Zeit einen Schusswechsel zwischen der Polizei und einem Reichsbürger gegeben hatte, hätten Drohungen von Reichsbürgern für ihn besonderes Gewicht, erklärte der junge Mann (wir haben berichtet). Das sorge schon dafür, dass ihm bei der Sache flau geworden sei. Zwischen dem Schusswechsel und ihrem Schreiben an das Finanzamt gebe es keinerlei Verbindung, versicherte die Frau. Sollte das belastend für den Finanzbeamten gewesen sein, so sei das unbeabsichtigt gewesen und tue ihr sehr leid.

Im Januar 2022, als die geforderten Steuerzahlungen der Frau beharrlich ausblieben, hatte der Finanzbeamte eine Pfändung eingeleitet. Die 39-Jährige hatte darauf ein erstes Mal geschrieben, mit den oben genannten Konsequenzen gedroht und ihr Geld zurückverlangt. Ein weiteres Schreiben - dieses Mal namentlich an den Beamten gerichtet - folgte im November. Sie habe das Recht, sich die Legitimation des Finanzamtes und die des Mitarbeiters darlegen zu lassen, sagte die Frau bei Gericht.

Sie habe Zweifel an der Rechtmäßigkeit, sagte sie weiter und stützte sich dabei auf das Bürgerliche Gesetzbuch aus dem Jahr 1898. Damals sei unter anderem das Beamtentum abgeschafft und seither nie wieder offiziell eingeführt worden. Der Bundesrepublik und dem Land Baden-Württemberg fehlten die Legitimation, sie erkenne den Staat und seine Vertreter nicht an. Mehr gab es für die 39-Jährige nicht zu sagen. Zum Verhandlungsbeginn hatte sie dem Gericht einen Schriftsatz überreicht, der ihre Bedenken untermauern und die Illegitimität des Staates an sich dokumentieren sollte.

Für den Staatsanwalt war die Sache klar. Es handele sich um eine Drohung - so auch schon mehrfach in der Rechtsprechung bestätigt. Dem Beamten sei mit einem empfindlichen Übel gedroht worden, das habe erhebliches Gewicht. Ursprünglich hatte der Strafbefehl auf 40 Tagessätze à 40 Euro gelautet. Der Staatsanwalt forderte nun, in Würdigung des Verhandlungsverlaufes, 70 Tagessätze - die allerdings zu nur noch 15 Euro, basierend auf dem geringen Einkommen der Frau. Die von der 39-Jährigen angenommene fehlende Legitimation des Staates nähre sich aus obskuren Internetquellen. »Fachlicher Käse«, nannte das der Staatsanwalt.

Richterin Ursula Hammer beließ es bei 45 Tagessätzen à 15 Euro. Die Tat sei ganz eindeutig eine versuchte Erpressung. Was da in Reichsbürger-Kreisen im Umlauf sei, basiere auf Halbwahrheiten. Manches sei »auch einfach nur gelogen«, erklärte Hammer. »Im Ergebnis ist es Quatsch.« Es tue ihr leid, dass die Frau auf die haltlosen Thesen hereingefallen sei, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Die Forderungen der 39-Jährigen gegen den Beamten und das Land seien »genauso unrealistisch wie das Konstrukt dahinter«. All das hätte dem Finanzbeamten eine Menge Ärger bereiten können, sagte Hammer. Die Beklagte lebe in einer Scheinwelt, habe aber nicht das Recht, andere aus dieser Scheinwelt heraus zu erpressen. Die Reichsbürgerin ließ es am Mittwoch offen, ob sie das Urteil annimmt.

Michael Geringhoff