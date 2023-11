Reicholzheimer Weihnachtsmarkt verspricht tolles Ambiente

Advent: Privatleute, Ministranten und Vereine machen die Ortschaft am ersten Dezember-Wochenende zum heimmeligen Treffpunkt

Wertheim 09.11.2023 - 16:10 Uhr 1 Min.

Der neue Reicholzheimer Weihnachtsmarkt am Gemeindezentrum. Hier ein Bild aus dem Jahr 2022. Foto: Rainer Schmidt

»Ohne die Leute von Feuerwehr wäre all das absolut undenkbar«, lobt Sturm. Die Buden werden alljährlich in Dörlesberg und Bronnbach ausgeliehen, ein paar eigene hat Reicholzheim auch. »Die Dörfer halten da zusammen, man hilft sich«, betont der Ortsvorsteher. Auch dank dieser Hilfe werde das Ambiente großartig werden. Den Standort am Gemeindezentrum bespielt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zum zweiten Mal. »Anders als früher, aber auch heimelig - und wir achten darauf, jedes Jahr ein oder zwei Neuerungen bieten zu können«, sagt Sturm.

Ob Schnee fällt, müsse man sehen, aber Lichterketten, Kerzen, Holzfeuer, die Reicholzheimer Blasmusik, der Sängerkranz und der Chor der Grundschule mit Bezirkskantor Carsten Wiedemann-Hohl sind fürs adventliche Ambiente gesetzt. Natürlich kommt auch der Reicholzheimer Weihnachtsmann, Manfred Frey. »Das wird richtig schön«, sagt der Ortsvorsteher.

Getragen wird der Markt von Privatleuten, einem Winzer, einem Landwirt, den Ministranten, aber auch den Reicholzheimer Vereinen. »Für die ist der Markt eine wichtige Einnahmequelle. Kommen, schauen, essen und trinken fördert unsere Vereine«, betont der Ortsvorsteher. »Und es ist natürlich schön, dass man sich bei uns treffen kann.« Die Besucher kämen von weit her.

An den Ständen gibt es adventliche Deko, die in Reicholzheim klassischen Strickstrümpfe und ganz viel zu essen - eigentlich alles zwischen süß und deftig. Neu in diesem Jahr ist das Weinangebot der Brüder Ehrlenbach und all das, was der Angelverein rund um Fisch und Fischbrötchen bereithält.

Der Markt startet am Samstag, 2. Dezember, um 17 Uhr mit dem Konzert des Sängerkranzes in der Kirche, ab 18 Uhr regieren Glühwein und Gemütlichkeit. Am Sonntag, 3. Dezember, geht es bereits um 11 Uhr mit Geschenkideen, Flammkuchen, Kaffee und Kuchen los. Um 15 Uhr beginnt das Weihnachtssingen der Grundschule, und der Weihnachtsmann schaut ums Eck.

