Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Reicholzheimer singen gerne im Chor

Freizeit

Wertheim 14.09.2023 - 11:07 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eberhard Feucht steht am Pult und dirigiert den Chor Imaté. Die Woche der offenenen Chöre hat hat dem Reicholzheimer Chor mit Julia Roth eine neue Sängerin in die Reihen gespült. Foto: Michael Geringhoff

Fast halb so lang steht Eberhard Feucht, der »Efeu« dort als Dirigent am Pult. Genauso auch am vergangenen Dienstag, zum Neustart nach der Sommerpause. Es ist obendrein die nationale Woche der offenen Chöre des Chorverbands - auch Imaté hatte fürs »Reinschnuppern« geworben.

Dem Chor geht es dabei nicht schlecht. 25 Sängerinnen und Sänger bilden ein rundes Klangbild, aber der ein oder andere Bass, Tenor oder Sopran zusätzlich kann da ja nicht schaden. Chor ist super, macht Spaß, sagen die Sängerinnen und Sänger. »Man muss dennoch werben und zeigen, dass es den Chor gibt«, betont die Vorsitzende Beate Rollmann-Lang. Die Konkurrenz der Vereine, um die Freizeit der Menschen, sei unverkennbar - unter anderem Sport sei in Reicholzheim groß.

Als Neuling tarnt sich Alett Diez. Sie sei keine Musikerin von Haus aus, aber die Gemeinschaft mache Freude »und ich lerne jedes Mal etwas dazu«, sagt sie. Später kommt raus, dass Diez schon zu den Gründungsmitgliedern von Imaté gehört.

Singen muss sein

Genauso lange ist Georg Bick dabei. Er hatte mal beim aufgelösten Reicholzheimer Chor Klangfarben gesungen, auch mal einige Jahr pausiert, aber ohne Chorgesang habe ihm etwas gefehlt, sagt er.

Und dann ist da Julia Roth. Die 52-Jährige ist tatsächlich die einzige, die dem Aufruf des Chorverbands gefolgt ist und zum »Schnuppern« vorbeischaut. Auch Roth ist keine Anfängerin, hatte bereits bei den Klangfarben mitgesungen, hatte dort aber - bedingt durch die Arbeit - immer wieder bei Proben fehlen müssen. Halbe Sachen liegen ihr nicht, meint sie und dass ihr das Singen gefehlt habe.

»Immer wieder, mal in der Kirche, mal bei einer Taufe, bin ich erinnert worden, wie schön Singen ist«. Auch das Miteinander sei wichtig. Ab jetzt ist sie regelmäßig dabei, und so werde es auch bleiben, sagt sie voller Überzeugung. Übrigens: Mal schnuppern und einsteigen kann man jederzeit - auch außerhalb irgendwelcher Werbewochen.

MICHAEL GERINGHOFF