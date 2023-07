Regionale Konjunktur in schwierigem Fahrwasser

Stimmungsbild im Main-Tauber-Kreis spürbar verschlechtert

Main-Tauber-Kreis 26.07.2023 - 14:35 Uhr 2 Min.

Luftbildaufnahme von Wertheim - Bestenheid - Gewerbe

Elke Döring, Hauptgeschäftsführerin der IHK Heilbronn-Franken, zeigte sich »überrascht und besorgt« darüber, wie sich sich das Stimmungsbild in der Wirtschaft im zweiten Quartal eingetrübt habe. Vor allem die Schwäche der Industrie bringe die Konjunktur in schwieriges Fahrwasser, heißt es im Wirtschaftslagebericht der IHK für das zweite Quartal 2023. Nur noch rund ein Drittel der befragten Unternehmen beurteilen die eigene wirtschaftliche Lage als gut. Das sind zehn Prozent weniger als noch in den ersten drei Monaten des Jahres. Dagegen hat sich die Zahl derjenigen, die ihre Situation als schlecht bezeichnen, fast verdoppelt (von sieben auf zwölf Prozent).

35 Prozent der an der Umfrage beteiligten Betriebe bezeichnen ihre Lage als gut (Im Vorquartal waren es noch 42 Prozent). Zwölf Prozent sind mit dem Geschäftsverlauf unzufrieden. Die Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Lage liege damit auf dem niedrigsten Niveau seit 2021, heißt es in der Analyse der Zahlen. Auch beim Blick in die Zukunft, scheint ein Großteil des Optimismus, der im ersten Quartal noch vorherrschte, verflogen zu sein. Erstmals seit Herbst 2022 überwiegen die pessimistischen Einschätzungen. Lediglich noch 16 Prozent der Betriebe (Vorquartal 24 Prozent) rechnen in den kommenden Monaten mit einem günstigeren Geschäftsverlauf, 27 Prozent (Vorquartal 19 Prozent) erwarten einen schlechteren Geschäftverlauf.

Gründe für diesen Stimmungsumschwung, der sich nach den Umfragezahlen der IHK in allen Branchen bemerkbar macht, gibt es viele. Neben einer schwachen Außenwirtschaft und den gestiegenen Zinsen werden von den Firmen aber auch allgemein die Wirtschaftspolitik und Sorgen um die internationale Wettbewerbsfähigkeit genannt. Hinzu kommen der Fachkräftemangel, die Arbeitskosten und die von den Betrieben als hoch bewerteten Energiepreise. Dabei wird der Fachkräftemangel von 70 Prozent der befragten Firmen nach wie vor als größtes Geschäftsrisiko bewertet.

Und wie fällt der Blick ins zweite Halbjahr aus? Hauptgeschäftsführerin Elke Döring zeigt sich pessimistisch. »Ein erheblicher Teil der Unternehmerinnen und Unternehmer hat nicht das Gefühl, dass sich an den belastenden Rahmenbedingungen absehbar etwas ändert und befürchtet eher, dass sie den Herausforderungen, die die Digitalisierung oder die veränderte geopolitische Lage mit sich bringen, nicht gewachsen ist«, blickt Döring in die Zukunft.

Hintergrund: Glasindustrie Die Befragung von energieintensiven Betrieben der Glasindustrie und Steineverarbeitung ergab eine zweigeteilte Einschätzung der wirtschaftlichen Situation. Knapp 28 Prozent der Firmen nennen ihre wirtschaftliche Situation "gut". Ein ebenso hoher Anteil spricht davon, sie sei "schlecht". Etwas mehr als 44 Prozent der befragten Betriebe beschreiben ihre wirtschaftliche Situation als "befriedigend". Die Bestellungen aus dem In- und aus dem Ausland sind "verstärkt" zurückgegangen, nur noch rund elf Prozent erwarteten einen besseren, 39 Prozent einen schlechteren Geschäftsverlauf in den kommenden Monaten. Größtes Risiko bleiben dabei mit 78 Prozent die Energiepreise. gufi