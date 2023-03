Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Regio-Markt in Külsheim öffnet

Külsheim 22.03.2023

Külsheimer Regio-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag. Foto (Archiv): Thilo Winkelmann

Zwei Wochen vor Ostern laden von 11 bis 18 Uhr im Gewerbegebiet Taubenbaum Marktstände zum Stöbern, Schnuppern und Shoppen ein; zudem präsentieren sich Fachgeschäfte, Firmen und weitere Aussteller. Im gesamten Stadtgebiet findet ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt, so die Mitteilung. In der Stadtmitte sind an vielen Ecken die geschmückten Osterbrunnen.

Der Traditionsverband der ehemaligen Angehörigen des Standorts Külsheim öffnet zudem seine Traditionsräume ab 13 Uhr in der Prinz-Eugen-Straße 14.

