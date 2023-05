Regio-Bus fährt weiter nach Buchen

MAIN-TAUBER-KREIS 25.05.2023 - 11:21 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Frau steigt in einen Bus.

Der Landkreis Main-Tauber wird den Busverkehr im kommenden Jahr mit rund 150.000 Euro bezuschussen, beschloss der Kreistag am Mittwoch in Tauberbischofsheim einstimmig. Die modernen barrierefreien Niederflurbusse sind mit W-Lan ausgestattet und pendeln seit 2018 von Montag bis Freitag stündlich von 5 bis 20 Uhr, zwischen 20 und 22 Uhr fahren die Busse alle zwei Stunden.

Stundentakt auch samstags

Auch samstags gibt es bis 16 Uhr eine stündliche Verbindung, anschließend zweistündlich bis 22 Uhr. An Sonn- und Feiertagen fährt der Bus ganztags zweistündlich.

Wie hoch der Bedarf für dieses Nahverkehrsangebot ist, dokumentierte die zuständige Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung, Ursula Mühleck, den Kreisräten anhand der Fahrgastzahlen.

So wird die Linie an Schultagen durchschnittlich von 600 Fahrgästen pro Tag genutzt. In Spitzenzeiten sind es laut Mühleck bis zu 700 Personen am Tag, die auf der Linie fahren.

Selbst in den Schulferien sind auf der Linie noch immer 500 Menschen unterwegs. Samstags werden durchschnittlich 330 und an Sonn- und Feiertagen etwa 170 Fahrgäste gezählt. Das Nahverkehrsangebot verursacht pro Jahr rund 881.000 Euro. Das Land fördert das Angebot mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von rund 440.000 Euro.

Der Neckar-Odenwald-Kreis zahlt für die Verlängerung des Betriebs um weitere fünf Jahre dann ab 2024 rund 291.000 Euro, der Main-Tauber-Kreis rund 150.000 Euro.

gufi