"Exit Ruine" auf der Wertheimer Burg lockt Rave-Begeisterte: Was den Reiz ausmacht

Veranstalter Sebastian Kunz im Gespräch – Am Samstag bevölkern Mu­sik- und Tanz­fans den Burg­gr­a­ben

Wertheim 19.05.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

exit:ruine zieht Zanzbegeisterte aus der weiten Region in die Wertheimer Burg, so auch 2022. Ab kommenden Samstag ist es wieder so weit.

Die Veranstaltung ist Teil der sogenannten "Exit Family"-Reihe des Veranstalters "AC2B" aus Würzburg. Unser Medienhaus hat mit Sebastian Kunz, Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, über das "Family"-Konzept gesprochen. Er berichtete: "Das Konzept entstand 2016 aus einer Veranstaltungsreihe in Würzburg." Ziel sei es gewesen, ein Techno-Branding zu erschaffen, welches ausschließlich an einzigartigen Örtlichkeiten stattfindet.

Der Begriff "Exit" im Titel stehe für "Nächster Halt", also in diesem Fall für die besonderen Örtlichkeiten wie Ruine, Residenz, Maschinenhaus. Familiär geht es auch bei der Umsetzung der Veranstaltungen zu. "Das ganze Konzept ist mit mehreren Freunden und Familienmitgliedern entstanden. Bis heute sind bei allen Events von Oma bis Mutter alle mit an Bord und helfen, wo es nur möglich ist", freute sich Kunz. Bei den Events wolle man Örtlichkeiten in Szene setzen und sich so von anderen Veranstaltungen abheben. Zur Reihe gehört eine ganze Reihe an Veranstaltungen. Kunz zählte Raves auf der Burg Wertheim, vor der Würzburger Residenz, am Würzburger Weinberg Stein und auf der Veste Coburg auf. Alle hätten eins gemeinsam: "Top Locations mit Top Acts der ganzen Welt kombiniert."

Bei der Wahl der Veranstaltungsorte haben Kunz und seine Mitstreiter besondere Anforderungen. "Für uns kommen nur Locations in Frage, die nicht von der Stange sind." Dies bedeutete, dass man nicht auf einer einfachen Wiese veranstalten wolle. "Eine besondere Location ist für mich mit einer einzigartigen Umgebung verbunden." Als Beispiel nannte er die Burg Wertheim. "Eine der ältesten Burgruinen Baden-Württembergs wie in Wertheim gibt es einfach sehr selten. Das Flair mit dem Gemäuer und die historischen Eindrücke ergeben eine unglaubliche Kulisse für so eine Veranstaltung."

Alleine die Vorstellung, wann diese Burg erbaut wurde und jetzt hunderte Jahre später dort etwas Modernes zu veranstalten, sei eine tolle Vorstellung für ihn. "Ebenso ist es mit der Residenz in Würzburg. Auch hier arbeiten wir mit einem Weltkulturerbe, historischen Gebäuden und eben nicht mit Locations von der Stange." Diese Besonderheit wolle man aufrecht halten, da nicht jeder dort veranstalten könne. "Hier benötigt man viel Erfahrung und muss die Gegebenheiten gut kennen." Außerdem lege seine Firma sehr viel Wert auf regionale Örtlichkeiten für die Raves. "Für uns ist es eine Marke für den Großraum Würzburg, Wertheim und Main-Spessart. All unsere Gäste sind aus der Region und denen wollen wir was zurückgeben." Vorerst seien keine neuen Veranstaltungsorte für die Reihe geplant. "Außer es fällt uns eine neue tolle Location auf", ergänzte er.

Auch bei der Gästezahl achtet man auf das Familiäre. So heißt es auf der Ticketseite von " Exit Ruine": Das Open Air solle mit 1500 Besuchern seinen familiären Charakter behalten. Deshalb werde es keine weiteren Tickets im Verkauf geben.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: "Exit Ruine" Wertheim 2023 Der Rave "Exit Ruine" 2023 auf der Burg Wertheim findet am kommenden Samstag, 20. Mai, von 12 bis 22 Uhr statt. Einlass ist für Personen ab 16 Jahren möglich. Zu hören sein werden "Pan-Pot & SHDW & Obscure Shape" als internationale Headliner. "Vor einer Woche noch in Brasilien und jetzt auf der Burg Wertheim zu hören" so Sebastian Kunz, Geschäftsführer des Veranstalters "AC2B". Hinzu kommen lokale DJs. Außerdem plant man diverse Licht-Shows und der Biergarten soll aufgehübscht und attraktiver für die Gäste gemacht werden. "Die Gäste kommen bei uns eben nicht nur wegen der Musik, sondern wegen der Location. Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt und auch die Burggastronomie sowie alle Wertheimer hier so gut hinter uns stehen und das Event seit nun sechs Jahren so toll unterstützen. Danke dafür", betonte Kunz. Man gehe von einer ausgebuchten Veranstaltung aus. Aktuell sind noch Tickets erhältlich. "Exit Ruine" wird dieses Jahr nur einmal stattfinden. Kunz erklärte dazu: "Wir haben uns entschlossen, exklusiver zu werden, und manchmal ist weniger eben mehr." Deshalb werde die zweite Veranstaltung am 5. August 2023 unter dem Namen "Unreal" geführt und musikalisch ein bisschen spezieller werden. Damit wolle man die Qualität auf lange Sicht steigern. bdg