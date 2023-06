Rauenberger Ortschaftsrat will unechte Teilortswahl in Freudenberg erhalten

Ortschaftsrat Rauenberg in Kürze

Freudenberg-Rauenberg. In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Ortschaftsrat Rauenberg noch folgende Themen behandelt:

Mitarbeitersuche: Für die Blumenpflege auf dem Friedhof und das Reinigen der Friedhofshalle suche Rauenberg eine Arbeitskraft, sagte Ortsvorsteher Siegbert Weis.

Dorfapp: Rat Torsten Ulrich fragte nach der Dorfapp. Laut Weis habe der Verwaltungsausschuss entschieden, verschiedene Varianten zu prüfen.

Windpark: Auf eine weitere Frage von Ulrich erklärte Weis, dass das defekte Windrad im Windpark Rauenberg repariert sei. Der Betreiber stelle vier Schilder auf, die den Weg für Lkw zum Windpark sowie die Strecke für Holztransport anzeigten. Zwei Schilder sollen von Wessental kommend und an der Ecke Schulstraße montiert werden, weitere zwei am Dürrhof. Rätin Margarete Schmidt lobte, dass während der Reparatur nach Bürgerkritik schnell dafür gesorgt worden sei, dass Lastwagen den richtigen Weg zum Windpark nehmen.

Spielgeräte: Schmidt sagte, dass Bürger den Zustand einiger der alten Spielgeräte auf dem Spielplatz kritisiert hätten. Diese sollten vor der Einweihung verschönert werden. Unter anderem ging es um Dellen in der großen Rutsche sowie die Bretter am Karussell. Weis sagte, dass keine Sicherheitsgefahr bestehe: "Wenn sich jemand findet, der die Geräte neu anstreicht, ist dieser herzlich willkommen."

Einweihung: Der neu gestaltete Spielplatz wird am Sonntag, 16. Juli, eingeweiht. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Picknickgottesdienst mit Diakon Michael Schlör am Spielplatz, bei Regen in der Kirche. Danach Frühschoppen und Mittagessen, es spielt der Musikverein Rauenberg.

Kindergartenzufahrt: Die Zufahrt zum Kindergarten solle über die Parkplätze am neuen Kirchplatz erfolgen, hieß es. Der Feldweg am Spielplatz vorbei sei keine offizielle Zufahrt mehr.

VdK-Jubiläum: In der Sitzung wurde darauf hingewiesen, dass der VdK Rauenberg am Sonntag, 9. Juli, in der Raubachhalle sein 75-jähriges Bestehen feiert. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Halle, ab 11 Uhr folgen Grußworte und Frühschoppen mit Musik- sowie Gesangverein sowie weiteres Programm.

Container: Weis kritisierte, dass die Entsorgungscontainer im Dorf nicht richtig genutzt würden. So seien mit Metallcontainer beispielsweise eine WC-Schüssel und Plastik entsorgt worden. Wenn der Glascontainer voll ist, solle man nicht Flaschen auf den Container stellen.

Friedhof: Nachdem auf dem Friedhof vor einiger Zeit das Mähen ausgefallen war, erklärte Weis, dass der zuständige Mitarbeiter krank gewesen sei und dass es bei der Organisation von Ersatz ein Missverständnis gegeben habe.