Rauch verkauft sein Spanplattenwerk in Markt Bibart

Die Rauch Möb­el­wer­ke mit Stamm­sitz in Freu­den­berg ha­ben ihr fir­men­ei­ge­nes Span­plat­ten­werk am mit­tel­frän­ki­schen Stand­ort Markt Bi­b­art an die ös­t­er­rei­chi­sche Eg­ger-Grup­pe mit Sitz in St. Jo­hann in Ti­rol ver­kauft. Wie bei­de Fir­men in ei­ner ge­mein­sa­men Pres­se­mit­tei­lung sch­rei­ben, wur­de der Kauf­ver­trag am 8. Sep­tem­ber un­ter­zeich­net. Zur Höhe des Kauf­p­rei­ses wur­de Still­schwei­gen ve­r­ein­bart. Dem Ver­kauf müs­se das Bun­des­kar­tell­amt noch zu­stim­men, hieß es wei­ter.