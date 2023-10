Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Rathausumbau ganz oben auf der Liste

Freudenberg 18.10.2023 - 12:35 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ganz oben steht nach wie vor der Rathausumbau zum Bürgertreff. Großes Thema im Ort ist der Friedhof, erfuhr man von Ortschaftsrätin Margarete Schmidt. Kein Wunder, dass man hier dringend eine Überplanung wünscht.

Weitere Maßnahmen in Rauenberg sind die Sanierung der Eidelsgasse sowie die Errichtung einer Wasserentnahmestelle zur Nutzung der alten Rauenberger Quelle. Ziel dabei sei, dies als Service für die Bürger und zur Entlastung der Trinkwasserversorgung.

Geklärt wurde unbürokratisch die Anfrage von Ortsvorsteher Siegbert Weis zum Thema »Christbaumpflanzung an der Maibaumwiese«. Die wurde schon vor längerer Zeit thematisiert. So möchte man an der Maibaumwiese einen Christbaum pflanzen. Dann habe man im Ort nicht mehr das Problem mit der Aufstellung des Christbaums. Ein Angebot liegt bereits vor.

Bei einer Größe von 2,50 Meter kostet der Christbaum rund 350 Euro. Die Nordmanntanne wird man für Rauenberg bestellen. Bürgermeister Roger Henning gab die Freigabe dafür.

gher