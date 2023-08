Ralph Turnheim verleiht Tarzan-Film eine Stimme

Burgfilmfest: Besondere Vorführung in Wertheim

Wertheim 24.08.2023 - 15:16 Uhr 1 Min.

Der Wiener Schauspieler Ralph Turnheim gibt Stummfilmen eine Stimme, immer live und mit einer gewissen Art von Witz und Ironie.

Die Jahre zuvor spielte und performte er an unterschiedlichen Orten in der Stadt. Unvergessen die Aufführung von Buster Keatons Klassiker »Der General« im Eisenbahntunnel von Wertheim, erinnert sich Burgmanager Christian Schlager.

Nun war es also die erste Verfilmung der Geschichte von Tarzan aus dem Jahr 1917. Über 60 Minuten beste Unterhaltung konnte die jedes Jahr wachsende Fangemeinde genießen, inklusive Klappern des Filmprojektors. Ein Geräusch, das man im Kino schon lange nicht mehr hört. Turnheim hatte sich den Film vorgenommen und mit Texten hinterlegt, die immer in Reimform vorgetragen wurden. Dabei kam sein Wiener Schmäh oft zum Tragen, der Witz kam nicht zu kurz.

Ralph Turnheim hatte auch ein kleines Ratespiel mitgebracht, denn die Besucher der Veranstaltung sollten mitzählen, wie viele Tarzan-Darsteller in dem Film vorkommen. Im Nachgang wurde aufgelöst: Es waren insgesamt fünf - vom Baby bis zum jungen Mann. Die aufmerksamen Zuschauer mit der richtigen Lösung erhielten eine Schokobanane, passend zum Film. Der sei übrigens der erste Blockbuster der Filmgeschichte gewesen, so Turnheim, kam er doch über ein Einspielergebnis in den Vereinigten Staaten von über einer Million Euro.

Der vorgeführte Tarzan-Film sei in seiner Urfassung fast doppelt so lang gewesen, die langweiligen Szenen in der englischen Aristokratie kamen beim Publikum allerdings nicht gut an, sodass sie schnell herausgeschnitten wurden, berichtete Turnheim. Der Film orientiert sich sehr stark an der Originalvorlage, sagte der Performance-Künstler, anders als in den anderen und späteren Verfilmungen. Doch das war dem Publikum nicht aufgefallen, hatte doch niemand an diesem Abend auf der Wertheimer Burg die Romanvorlage gelesen.

Ralph Turnheim will auch im nächsten Jahr gerne wiederkommen, erklärte er. Ideen für die Stummfilmvertonung hat er noch viele, aber auch ein ganz neues Projekt, einen Zusammenschnitt der besten Filme der 1970er-Jahre, natürlich wieder mit Livevertonung. Das Publikum vernahm diese Ankündigung mit viel Beifall.

