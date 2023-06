Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ralf Brümmer neuer Kommandant der Niklashausener Feuerwehr

Gemeinderat: Thomas Kritzler als Stellvertreter bestätigt

Werbach 29.06.2023 - 13:40 Uhr < 1 Min.

Ralf Brümmer (Mitte) ist neuer Kommandant der Abteilung Niklashausen der Feuerwehr Werbach, Thomas Kritzler (links) ist sein Stellvertreter. Rechts der stellvertretende Werbacher Bürgermeister Michael Zwingmann.

Dass er seinem Amtsnachfolger keinesfalls noch "reinregieren" wolle, hatte Dürr schon frühzeitig immer wieder klargemacht: Der Neue solle möglichst frei gestalten können, so Dürrs Idee. Sein Nachfolger Georg Wyrwoll war dann als Zuschauer auch schon zugegen. Ab Samstag, 1. Juli, ist er offiziell im Amt. Wyrwoll wird am Donnerstag, 6. Juli, bei einem Festakt in der Werbacher Tauberhalle vereidigt.

Was jetzt am Dienstag öffentlich noch zu tun war, war nicht viel: Die Verwaltung gab die vom Rat ausgewählten und nun zu bestätigenden Schöffen bekannt. Es sind Sonja Spengler, Bertram Horn, Markus Seller und Björn Holeschak. Zwei werden nun auf fünf Jahre von der Justiz bestellt, zwei hält sich das Gericht als Vertreter in der Hinterhand.

Für Werbach selbst vielleicht wichtiger: Die Abteilung Niklashausen der Freiwilligen Feuerwehr Werbach hat in Ralf Brümmer einen neuen Kommandanten. Zu seinem Stellvertreter hatten die Kameraden Thomas Kritzler gewählt. Der Gemeinderat bestätigte beide offiziell in den Ämtern.

