Fahrradklima-Test: Wertheim bekommt wie vor zwei Jahren die Note 3,8

Keine durchgehende Radverbindung: Ein Radweg über die Odenwaldbrücke wird von vielen Radfahrern in Wertheim noch immer vermisst. Foto: Gunter Fritsch Für wenig alltagstauglich halten Wertheimer das Verbot, in die Wertheimer Innenstadt nicht mit dem Fahrrad einfahren zu dürfen. Foto: Gunter Fritsch Überdachte und abschließbare Fahrradstellplätze gibt es in Wertheim keine. Foto: Gunter Fritsch

Die Stellungnahme eines Wertheimer Teilnehmers zum Fahrradklimatest 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hätte kaum deutlicher ausfallen können: »Abgesehen von den touristischen Fahrradwegen gibt es kein geeignetes Fahrradnetz«, heißt es in der Kommentarspalte zum Fahrradnetz in der Großen Kreisstadt.

Auch, wenn nicht alle Kommentare im Wertheimer Klimatest so rigide ausfallen, wird in der Summe deutlich, dass sich die meisten der 115 Teilnehmer an der ADFC-Befragung ein deutlich besseres Radwegenetz für den Alltag in der Großen Kreisstadt wünschen. Die Kommune hat bei ihrer zweiten Teilnahme am Fahrradklimatest nach 2020 mit der Schulnote 3,8 abgeschnitten. Und sich damit im Vergleich zu vor zwei Jahren weder verbessert noch verschlechtert.

Der Fahrradklimatest des ADFC findet seit 2012 bundesweit alle zwei Jahre statt. Der Fahrradclub ruft dabei regelmäßig alle Radfahrer dazu auf, im Zeitraum vom 1. September bis zum 30. November über das »Fahrradklima« in der jeweiligen Kommune abzustimmen. Teilnehmen können Kommunen aller Ortsgrößen. Bedingung ist allerdings, dass sich mehr als 50 Radler finden, die den Onlinefrage-Bogen ausfüllen. Erst dann wird eine Kommune bewertet.

Diese Schwellen schafften im Main-Tauber-Kreis im vergangenen Jahr lediglich zwei Große Kreisstädte: In Wertheim nahmen nach den Zahlen des ADFC 120 Personen an der Befragung teil. In Bad Mergentheim, der zweiten Stadt, die es 2022 ins Ranking schaffte, waren es 59 Teilnehmer.

Im Vergleich zu anderen Städten der gleichen Größenklasse zwischen 20.000 und 50.000 Einwohner werden vor allem drei Dinge in Wertheim positiver bewertet: So gibt es in Wertheim nach Einschätzung der Teilnehmer deutlich weniger Fahrraddiebstähle. Bessere Noten als in Städten vergleichbarer Größe bekommt in Wertheim auch das Fahren auf gut ausgebauten Radwegen und Radstreifen mit der Gesamtnote 3,7. Auch Konflikte mit Kraftfahrzeugen gibt es nach Einschätzung der Wertheimer Radler in der Großen Kreisstadt mit der Schulnote 3,6 deutlich seltener als in vergleichbar großen Städten.

Einbahnstraßen öffnen

Negativ aufgefallen sind den 120 Teilnehmern des Fahrradklima-Tests vor allem drei Dinge, in denen Wertheim schlechter abschneidet als Städte vergleichbarer Größe. So wird in der Befragung kritisiert, dass Einbahnstraßen in Wertheim nicht in Gegenrichtung durchfahren werden dürfen. Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums im Alltagsverkehr ist laut der Online-Befragung ebenfalls ein großes Manko. Hintergrund ist hier: Die Fußgängerzone darf von Radlern nicht befahren werden. Zudem wird das Fehlen von Fahrrad-Abstellanlagen mit der Note 4,4 deutlich schlechter bewertet als in anderen Städten vergleichbarer Größe.

Neben der Bewertung des Radverkehrs in Wertheim anhand des vorgegebenen Fragebogens hatten die Teilnehmer des Online-Votings zudem die Möglichkeit, eigene Kommentare in ein freies Feld einzutragen. Der Wertheimer Martin Köhler, Vorstandsmitglied des ADFC Main-Tauber, hat für die Redaktion einige ausgewählte Stellungnahmen zusammengetragen, die vor allem das Fehlen eines alltagstauglichen Fahrradnetzes in der Großen Kreisstadt bemängeln. So heißt es etwa in einer Stellungnahme, dass es »abseits des Tauber- und Maintalradwegs (?) zwischen den Ortschaften entweder keine Radwege oder Radwege, die den Namen nicht verdienen« gebe. Vor allem »die schlechte Anbindung der Höhengemeinden Sachsenhausen und Dörlesberg nach Bestenheid« wird in einem zweiten Kommentar kritisiert.

Dabei ist es der immer noch fehlende Radweg von der Bestenheider Höhe hinab nach Bestenheid, der in den Kommentaren bemängelt wird. »Der Gemeindeverbindungsweg Bestenheid/Wartberg wurde komplett erneuert. Ein Fahrradweg wurde nicht gebaut«, heißt es in einem weiteren Kommentar dazu. Überregional wird der noch immer fehlende Lückenschluss des Maintalradwegs zwischen Boxtal und Freudenberg als hinderlich für einen Rad-Alltagsverkehr angesehen.

Altstadt für Radler gesperrt

In der Wertheimer Innenstadt sind es vor allem überdachte, abschließbare Abstellanlagen für Räder, die von den Teilnehmern des Fahrradklima-Testes vermisst werden. Kritisiert wird in der Kommentarspalte auch, dass man zwar einerseits versuche, »mit verbaler Fahrradfreundlichkeit Radtouristen in die Stadt zu locken«. Andererseits werde dann aber auch versucht, »Radtouristen und Alltagsradfahrer aus der Innenstadt herauszuhalten«. Dies geschehe, so der Kommentar, indem »mehrfache Verbotsschilder an den Zufahrten zur historischen Altstadt« angebracht werden.

Hintergrund: Fahrradklima-Test Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) befragt seit 2012 alle zwei Jahre Fahrradfahrer in den deutschen Kommunen, wie sicher sie sich auf Straßen und Radwegen fühlen, welche Städte und Gemeinden besonders fahrradfreundlich sind und wo Radfahren Stress bedeutet. Die Ergebnisse dieser Online-Umfrage werden im sogenannten Fahrradklima-Atlas zusammengefasst und in einem Ranking nach Schulnoten mit einer Stelle hinter dem Komma dargestellt. Die Stadt Wertheim hat 2022 nach 2020 nun zum zweiten Mal am Fahrradklima-Test teilgenommen. Mit der Schulnote 3,8 schnitt sie wie vor zwei Jahren ab. Von 447 Orten in der Größe zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern bedeutete das Platz 144. Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine bestimmte Zahl von Wertheimerinnen und Wertheimern, die den Online-Fragebogen ausfüllen müssen. 50 Teilnehmer müssen es mindestens sein, damit eine Kommune unabhängig von ihrer Größe in den Test aufgenommen wird. Je kleiner eine Kommune ist, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse, sollten die Teilnehmerzahlen deutlich über der Schwelle 50 liegen.2020 füllten 170 Wertheimerinnen und Wertheimer den Online-Fragebogen aus. Zwei Jahre später waren es 150 Teilnehmer. Außer Wertheim gibt es im Main-Tauber-Kreis lediglich noch die Kurstadt Bad Mergentheim, die in das Ranking aufgenommen wurde. 59 Personen füllten dort die ADFC-Fragebögen aus. Bad Mergentheim bekam in der Gesamtwertung die Schulnote 3,7 und landete damit auf Platz 97 von 447 Orten, in der Größe zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern. gufi