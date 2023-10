Quittenparadies rund um das Wertheimer Kloster Bronnbach

Kreis-Obstbaufachberater

Wertheim-Bronnbach 15.10.2023 - 11:39 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Frucht, die alle Sinne anspricht. Harald Lurz, der "Gärtner des Landrats". Als Mitarbeiter des Landwirstchafstamtes, ist er zuständig für Obstbau, Garten und Landschaft - auch für die Quitten im Bronnbacher Klostergarten. Foto: Geringhoff Quitten kann man sogar roh essen - in kleinen Dosen ... Vesper mit Quittenmus und -Gelee.

Wittur hatte den Bronnbacher Quittentag lange selbst betreut und viel Publikum angezogen. Mittlerweile emanzipiert, war am Wochenende der "kreiseigene" Obstbaufachberater Harald Lurz am Zug, er ist es auch, der die Quittenbäume rund ums Jahr pflegt und umsorgt. Wobei allzuviel Zuwendung brauchen die Quitten gar nicht. "Sie sind genügsam, erfreulicherweise ausgesprochen hitzeresistent - nur nasse Füße mögen sie nicht", sagt Lurz. Zuviel Regen mögen sie auch nicht. Gerade in diesem Jahr haben Pilze - die in feuchter Wärme gut gedeihen - einigen der Quittenbäume zugesetzt.

In Deutschland waren sie nach dem ersten Weltkrieg fast ausgestorben, die Menschen hätten damals mehr aufs Nahrhafte, Äpfel und Nüsse gesetzt, sagt Lurz. Schade, aber kein echtes Problem, denn Quitten sind zähe Überlebenskünstler, sagt er auch. Aus einem Ast vom einjährigen Holz wächst zuverlässig ein neuer Baum und der trägt dann auch gleich im ersten Jahr. "Die Quittenfrüchte wachsen nur am einjährigen Holz", sagt Lurz. Bei Äpfeln dauert es vier bis fünf Jahre, bei Walnüssen sogar zehn bis zwölf Jahre, bis erster Ertrag zu ernten ist.

Eine gesunde Frucht

Erstaunlich gesund sie die Quitten auch. Sie tragen Mineralstoffe und viel Vitamin C in sich und sie gehörten als Mittel gegen Gicht zur klösterlichen und bäuerlichen Hausapotheke. Selbst Hildegard von Bingen hat sie zu diesem Zweck empfohlen: roh, gekocht oder gebraten. "Oder besser noch kalt gepresst: Ein Traum", empfiehl Harald Lurz. Das Nutzungsspektrum der Quitten ist mittlerweile breit. Man kann sie in kleinen Dosen roh essen, sie kochen, braten, Mus daraus bereiten, Saft und Gelee machen.

"Quittenschnaps ist richtig gut", findet Lurz und mittlerweile gibt es sogar Quitten-Secco. Der wurde den Besuchern auch in einer kleinen Verkostungsrunde serviert, später, inmitten der Quittenbäume, dann auch Quittengelee und -mus. Jetzt werden die Quitten so langsam reif. Wenn man sie mit leichtem Dreh vom Ast lösen kann, dann sei es soweit, sagt Lurz, empfiehlt aber, die Früchte in Chargen zu ernten, denn die Quitten mit ihrem harten Fruchtfleisch zu be- und verarbeiten sei kräftezehrend. Selbst wenn man nichts weiter mit ihren mach seien sie gut: "Legen Sie sich eine Quitte ins Haus. Sie brauchen keine Luftentfeuchter, Duftspender und all den Quatsch, die Quitte regelt das allein und sie duftet dabei ganz wundervoll", sagt "der Gärtner des Landrats".

Michael Geringhoff