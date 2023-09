Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Quelle des Wessentaler Dorfbrunnens ist wieder da

Mitglieder bestehen auf Ursachenforschung

Freudenberg 26.09.2023 - 11:30 Uhr 2 Min.

Ortschaftsrat Reinhard Friedlein zeigt die Quelle auf der Wiese neben dem Dorfbrunnen in Wessental.

Nun tauchte die Quelle wieder auf, allerdings leider nicht im Brunnen. Seit das Wasser nicht mehr durch den Brunnen fließe, werde ein Keller in dessen direkter Nachbarschaft feucht, sagte Hildenbrand. Außerdem entdeckte man auf der Wiese neben dem Brunnen eine nasse Stelle. »Es stellte sich heraus, dass dort eine Quelle läuft«, so der Ortsvorsteher. Es liege auf der Hand, dass es sich dabei um die Brunnenquelle handelt, die sich in Folge der Glasfaserarbeiten neue Wege gesucht hat.

So sahen es auch die anderen Ortschaftsräte. Hildenbrand führte weiter aus, das Problem sei, dass der Geschädigte in der Beweispflicht sei: »Das ist bei Wasser schwierig.« Auf Nachfrage seiner Ratskollegen berichtete er, die angesetzte Öffnung der Straße im Bereich der Glasfaserverlegung sei bisher nicht erfolgt. Deren Ziel war es zu prüfen, ob es dort Feuchtigkeit gibt. Dies würde einen Zusammenhang der Quelländerung mit den Arbeiten verdeutlichen.

Verärgert zeigten sich die Ortschaftsräte über die Aussage von Gemeinderat Lars Kaller in einer Sitzung des Gremiums. Hildenbrand berichtete, Kaller habe gesagt, durch die Trockenheit sinke der Grundwasserspiegel, möglicherweise sei dies die Ursache des Versiegens der Quelle und nicht die Glasfaserarbeiten. Kaller habe sich dafür ausgesprochen, von einer kostspieligen Ursachensuche abzusehen.

Hildenbrand betonte, diese Aussage habe die Einwohner Wessentals und die dortigen Ortschaftsräte verärgert. Kaller habe zuvor mit keinem aus dem Ort über das Thema gesprochen. Zähle man eins und eins zusammen, komme man wegen des direkten zeitlichen Zusammenhangs auf die Bauarbeiten als Ursache. Kaller sei wohl nicht klar, welche Bedeutung der Brunnen für die Wessentaler habe, fügte der Ortsvorsteher hinzu. Der Brunnen bestehe schon seit mehr als 100 Jahren und sei immer geflossen. Ortschaftsrat Matthias Fleischer sagte über Kallers Statement, dass jemand solch eine Aussage aus der Entfernung treffe, ohne die Zusammenhänge zu kennen, sei nicht in Ordnung.

Hildenbrand ergänzte eine generelle Kritik. Gemeinderat Manfred Zipf habe gegen die unechte Teilortswahl gestimmt, mit der Begründung, nach 50 Jahren sollte man so weit zusammengewachsen sein, dass man sie nicht mehr benötigt. Das Abstimmungsverhalten der Räte aus der Kernstadt zeige bei Anträgen aus den Ortsteilen etwas anderes, stellte er fest.

In der nächsten Ortsvorsteherbesprechung werde er darauf bestehen, dass weiter nach der Ursache in der Brunnenthematik gesucht werde, so Hildenbrand. Man wolle Maßnahmen, die es möglich machen, dass der Brunnen wieder fließen kann.

Birger-Daniel Grein

Ortschaftsrat Wessental in Kürze Freudenberg-Wessemtal. In der Sitzung des Ortschaftsrats Wessental am Montag gab es noch folgende Themen: Haushalt: Alle fünf Punkte aus den vorherigen Jahren finden sich wieder auf der Anforderungsliste für den Haushalt 2024. Laut Ortsvorsteher Roland Hildenbrand wurde Wessental im Haushalt 2023 überhaupt nicht bedacht. Einstimmig setzte der Ortschaftsrat eine Reihenfolge fest: Auf Platz eins steht die Erneuerung der Bergstraße, die zum sportiven Radweg gehört. Durch den Straßenzustand ist die Unfallgefahr sehr hoch. Auf Platz zwei steht die Ausbesserung von Randsteinen und Kanaldeckeln im Kirchweg, gefolgt von der Erweiterung der Beleuchtung in der Bergstraße. Rang vier nimmt die Komplettsanierung des Feldwegs zum Gewann »Langert ein«, Platz fünf die Erweiterung des Neubaugebiets. Neu aufgenommen wurde ein Strom- und Wasseranschluss an der Schutzhütte am alten Spielplatz, der zum Festplatz werden soll. Außerdem beantragte man Mittel zur Ertüchtigung des Bolzplatzes. Letzteres ist ein Wunsch der jugendlichen Fußballer. Aktuell ist der Platz wegen der vielen Schlaglöcher nicht bespielbar, da ein hohes Verletzungsrisiko besteht. Neuer Spielplatz: Hildenbrand stellte fest, dass der Findling am neuen Spielplatz noch nicht eingefasst wurde. Dies muss geändert werden, denn es besteht Unfallgefahr. Blankenmühle: Die Räte freuten sich, dass das Landratsamt Main-Tauber nun endlich die Tempo-70-Zone über die Blankenmühle hinaus verlängert. Er dankte allen, die die Petition unterstützt haben. Die Beschilderung ist aktuell aber noch nicht erfolgt. bdg