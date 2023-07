Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bikepark-Event am 9. Juli

Pump-Track und Dirtline für Jung und Alt

Külsheim 05.07.2023 - 15:27 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am 9. Juli wird es eine besondere Veranstaltung im Bikepark des FC Hundheim/Steinbach geben. Zu den Höhepunkten des Tages wird der Trick-Wettbewerb an der Dirtline gehören.

Susanne Dietrich, Beisitzerin im Vorstand des FC Hundheim und Unterstützerin in der Radsportabteilung, erklärte: »Wir wollen dazu animieren, etwas Sportliches an der frischen Luft zu tun - und das mit Spaß.« Dabei wolle man vor allem den Nachwuchs motivieren. Die Kombination aus Pump-Track und Dirtline auf der Anlage sei für Kinder und Erwachsene gleichermaßen geeignet.

Am Veranstaltungstag sind verschiedene Wettbewerbe geplant. »Teilnehmen können alle, die Lust am Radfahren haben, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.« Vorerfahrungen auf den Anlagen brauche man nicht. Bei der Veranstaltung vergangenes Jahr habe es den Wunsch gegeben, auch jüngeren Kindern einen Wettbewerb zu bieten. Dem sei man dieses Jahr gerne nachgekommen.

Um 10 Uhr startet das Pump-Track-Kinderrennen für Kindergarten- und Grundschulkinder. Dabei ist jede Art von Kinderfahrrad oder Laufrad erlaubt. Gefahren wird zwar auf Zeit. »Es geht aber vor allem um den Spaß«, meint Dietrich. Daher bekomme auch jeder Teilnehmer einen Preis als Erinnerung.

Jugendliche und Erwachsene können sich im Anschluss in einem Pump-Track-Rennen auf Zeit messen. Bei ihnen gilt: Treten ist auf der Strecke verboten. Der Wettbewerb beginnt mit einem Einzelfahren auf Zeit in der Qualifikationsrunde. Entsprechend der Zeiten bilde man dann Wertungsgruppen, sodass jeder eine Chance habe, unabhängig von Alter und Vorerfahrung. Auch hier wird es eine Siegerehrung mit Preisen geben. »Unser Dank gilt allen regionalen und überregionalen Sponsoren für die Preise«, so Dietrich.

Besonders Beeindruckendes werden die Zuschauer bei der Jam-Session auf der Dirtline erleben. Bei der Fahrt über Hügel und Rampen führen die Radfahrer Sprünge und Tricks vor. Diese werden von Publikum und anderen Teilnehmern bewertet. Teilnehmen daran können alle Altersklassen.

Neben den Wettbewerben gibt es vieles Weitere zu erleben. So kann man mit dem Rad von einer Zwei-Meter-Rampe in ein großes Luftkissen springen. Die Kinder des Bikeparkteams bieten einen Kinderfahrradparcours mit Rampen und Wippen an. Für die kleinen Gäste gibt es zudem eine Hüpfburg. Auch für Verpflegung ist gesorgt.

Für die Teilnahme an allen Radaktivitäten ist ein Fahrradhelm Voraussetzung. Weitere Schutzausrüstung wird empfohlen. Anmeldungen für die Wettbewerbe sind am Veranstaltungstag ab 9.30 Uhr möglich, für das Kinderrennen bis 10 Uhr, für alles Weitere bis 12.30 Uhr. Der Eintritt für Zuschauer ist frei, für Wettbewerbsteilnehmer wird eine kleine Startgebühr erhoben.

bdg