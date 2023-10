Staatsschutzverfahren um mutmaßlichen "Reichsbürger" aus Boxberg: Lebenslange Haft gefordert

Plädoyer der Bundesanwaltschaft in Stuttgart-Stammheim

Der mutmaßliche «Reichsbürger» soll vor einem Jahr im badischen Boxberg mit einem Schnellfeuergewehr auf die Beamten geschossen und zwei von ihnen verletzt haben, weil sie seine Wohnung durchsuchen wollten. Dem Mann wird mehrfacher versuchter Mord zur Last gelegt, verhandelt wird im streng gesicherten OLG-Prozessgebäude Stammheim.

Zudem beantragte die Vertreterin des Generalbundesanwalts am Mittwoch im Prozessgebäude des Oberlandesgerichts in Stuttgart-Stammheim Sicherungsverwahrung für den 55-Jährigen. Ihm wird unter anderem versuchter Mord in vier Fällen angelastet.

Der Mann soll im vergangenen Jahr in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) mit einem Schnellfeuergewehr auf Polizeibeamte geschossen haben, die seine Wohnung durchsuchen wollten. Ein Beamter wurde von mehreren Geschossen ins Bein getroffen. Im Haus des Schützen fanden die Ermittler ein begehbares Waffenlager mit Gewehren und Maschinenpistolen, Tausenden Schuss Munition und Zubehör.

Laut Bundesanwaltschaft hat sich der Mann des mehrfachen versuchten Mordes schuldig gemacht. Er habe bewusst und zielgerichtet «regelrecht Jagd auf Polizeibeamte gemacht», so eine Vertreterin am Mittwoch beim Plädoyer im streng gesicherten OLG-Prozessgebäude in Stuttgart-Stammheim. Lediglich dem Zufall sei es zu verdanken, dass es nicht zu tödlichen Verletzungen gekommen sei. In der Verhandlung hätten sich die Tatvorwürfe in vollem Umfang bestätigt.

Beamten eines Spezialeinsatzkommandos waren im April 2022 ausgerückt, um bei einem damals 54 Jahre alten Mann aus Boxberg nach einer illegalen Waffe zu suchen - dieser eröffnete das Feuer.

Gefährlicher Einsatz des Sondereinsatzkommandos 2022: Das Haus des mutmaßlichen »Reichsbürgers« in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) fängt Feuer. Archivfoto: Kohls/SDMG (dpa)

>Throwback, Lesen Sie auch: Weitere Durchsuchung von Zoll und Polizei in Boxberg

Der Angeklagte wurde am 20. April 2022 vorläufig festgenommen und befindet sich seit dem 21. April 2022 in Untersuchungshaft. Grundlage war zunächst ein Haftbefehl des Amtsgerichts Tauberbischofsheim vom 21. April 2022 und seit dem 16. Mai 2022 ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs. Die Bundesanwaltschaft hatte das Ermittlungsverfahren am 22. April 2022 wegen der besonderen Bedeutung des Falles (§ 120 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3a GVG) übernommen.

«Reichsbürger» und sogenannte Selbstverwalter erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht als Staat an. Das Bundesamt für Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 23 000 Anhängerinnen und Anhänger zu - Tendenz steigend.