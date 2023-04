Kunstfigur des Dietenhaners Ottmar Hörl: Provokanter Gartenzwerg bleibt straffrei

Camper aus Hohenlohe vor Gericht

Umstrittene Hörl-Figur: Der Gartenzwerg, der den rechten Arm zum Hitlergruß hebt, und sein Besitzer standen jetzt vor dem Amtsgericht Künzelsau. Foto: Ottmar Hörl

Eine Anzeige wegen des »Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen« war die Folge, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Schwäbisch-Hall auf Anfrage dieser Redaktion. Juristische Folgen für den Camper hatte das Aufstellen des Gartenzwerges aus der Werkstatt des Wertheimer Künstlers allerdings keine. Das Verfahren wurde schließlich wegen geringer Schuld eingestellt, wie es von der Staatsanwaltschaft weiter heißt. Der Angeklagte musste lediglich seine Auslagen zahlen, für die Gerichtskosten kommt die Staatskasse auf.

Wird der Zwerg zerstört?

Der Zwerg allerdings wurde von der Staatsanwaltschaft eingezogen. Sein Schicksal sei derzeit noch ungeklärt, so ein Sprecher der Behörde weiter. Der Besitzer des Gartenzwergs hatte noch in der Verhandlung signalisiert, dass er auf das Corpus Delicti verzichten wolle. Denkbar sei jetzt, so heißt es von der Staatsanwaltschaft weiter, dass die Polizei das Kunstwerk vernichte.

Dabei ging es in dem Prozess gar nicht um die Frage, ob der Kunststoffzwerg aus Dietenhan eine künstlerische Persiflage ist. Vielmehr sah die Staatsanwaltschaft einen Zusammenhang zwischen der Kunstfigur Ottmar Hörls und Reichskriegsflaggen, die auch auf dem Gelände des Campingplatzes an einigen Wohnwagen gehisst waren, wie Beweisfotos in der Verhandlung gezeigt hatten. Dieser Zusammenhang konnte allerdings im Verlauf des Prozesses nicht hergestellt werden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, der auch nicht sagen konnte, von wem die Anzeige gegen den Hohenloher Camper gestellt worden war.

Eine Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut bestritt der Angeklagte schließlich vehement vor Gericht. Er habe damit gar nichts am Hut, hatte der Gerichtsberichterstatter der Hohenloher Zeitung nach dem Prozess den Camper zitiert. Der Angeklagte sagte sogar aus, dass er überlegt habe, den Gartenzwerg »regenbogenfarbig oder rosa« anzumalen, um ein Gegengewicht zu den Reichskriegsflaggen zu schaffen.

Wenig gut kommt der Vorwurf der Staatsanwaltschaft der Verbreitung »nationalsozialistischer Propaganda« durch den Zwerg auch beim Künstler Ottmar Hörl selbst an. Es sei schon »sehr bedenklich«, wenn vonseiten der Staatsanwaltschaft offenbar versucht werde, den »Kunstfreiheitsgedanken außer Kraft zu setzen«, lautet sein Vorwurf, den er im Gespräch mit dieser Redaktion äußert.

Hintergrund: Streit um Hitler-Gartenzwerg Der vom Wertheimer Künstler Ottmar Hörl geschaffene Gartenzwerg, der den rechten Arm zum Hitler-Gruß hebt, hat seit seiner Erschaffung im Jahr 2008 immer wieder die Justiz auf den Plan gerufen. Prinzipiell ist nach deutschem Recht das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafbar - dazu zählt auch der Hitler-Gruß. Ausnahmen könne es nur geben, wenn die Darstellung "in offenkundiger und eindeutiger Weise die Bekämpfung der NS- Ideologie" zum Ausdruck bringe, hatte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bereits im Sommer 2009 festgestellt, nachdem sie gegen eine Nürnberger Galerie und den damaligen Nürnberger Kunstprofessor Ottmar Hörl Vorermittlungen aufgenommen hatte. In ihrer Stellungnahme sah die Ermittlungsbehörde allerdings auch "ein gewisses Missbrauchspotenzial" durch die Figur, weshalb die öffentliche Verwendung der Zwerge in jedem Einzelfall überprüft werden müsse. Dies sei nun auch laut Staatsanwaltschaft Schwäbisch-Hall im Verfahren gegen den Hohenloher Camper geschehen. Dass es in Zukunft allerdings noch zu einem strafrechtlich bewährten Missbrauch der Kunstfigur kommen kann, ist nahezu ausgeschlossen. Ottmar Hörls Hitler-Gartenzwerg ist im Online-Shop des Künstlers nicht mehr zu kaufen. "Die Figur hat mir sehr geschadet", heißt es zur Begründung vom Dietenhaner Künstler. Ihm seien einige Ausstellungen im öffentlichen Raum verwehrt worden. (gufi)