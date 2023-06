Prospekte, Plakate, Text von Stücken: Schauspielverein git Material ans Archiv

Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim-Bronnbach 04.06.2023 - 13:05 Uhr 2 Min.

Vertreter des Burgschauspielvereins Freudenberg haben viele Dokumente an das Archiv im Kloster Bronnbach abgegeben. Claudia Wieland (links) freut sich über das neue Material.

"Hier wird alles sicher verwahrt", sagte sie und bliebe für nachfolgende Generationen erhalten. Das Vereinsarchiv könne jederzeit ergänzt werden. In Bronnbach sind seit 1992 Stadt-, Kreis- und Landesarchiv im Verbund untergebracht, erklärte Wieland. Unterlagen von Werbach, Külsheim, Assamstadt und eben Freudenberg kämen hinzu. Man nutze das ehemalige Hospitalgebäude des Klosters, das letztendlich ein Multifunktionsgebäude gewesen sei. Eine Brauerei habe sich zeitweise dort befunden, die den Betrieb schon lange eingestellt hat. Der Main-Tauber-Kreis habe die Liegenschaft 1986 erworben, und nach und nach sei der Archivverbund dort entstanden.

Sechs Kilometer Akten

"Sechs Kilometer Akten verwahren wir hier", erfuhren die Besucher von Claudia Wieland. Sie lagern gut geschützt in Magazinen bei 18 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent. Die Beschreibungen, was wo an Unterlagen ist, werden digital erfasst und sind somit über ein sogenanntes Findbuch zu finden, das man im Lesesaal oder auch online einsehen kann. Zum Thema "Burgschauspielverein" gibt es schon einen kleinen Bestand im Kreisarchiv. Das aktuelle Material kommt als Depositum hinzu.

Der Vorstand unterschrieb einen Vertrag mit zehn Jahren Laufzeit, der sich nach Ablauf um jeweils zehn weitere Jahre verlängert. Darin steht ausdrücklich, dass die Unterlagen zusammen bleiben und nicht mit anderen vermischt werden. Die kostenlos eingelagerten Archivalien bleiben Eigentum des Vereins. Sie habe noch nicht erlebt, dass ein Verein den Vertrag gekündigt hätte, so Wieland. Die Verträge würden in der Regel verlängert.

Acht neue Ordner

Warum macht man das überhaupt? Löst der Verein sich etwa auf? Nein, winkt Matthias Gallas ab, ganz bestimmt nicht. Aber er sei der fünfte Vorsitzende seit 1988, da habe sich eine Menge Papier angehäuft. Das habe man nun zusammengetragen. Natürlich sei noch ein Teil bei ihm, der aktuell gebraucht wird. In Bronnbach kann er als Eigentümer problemlos jederzeit die Unterlagen einsehen.

Aus dem Archiv des Vorstands sind nun acht Festspielordner der Jahre 1999 bis 2013 in Bronnbach eingelagert. Hinzu kommen drei Ordner mit Presseberichten ab 2000, allgemeine Ordner, Vereinsunterlagen, Bild- und Prospektmaterial. Gerda und Paul Pagel haben aus ihrem Archiv alle Programme, Plakate, Texte von Sketchen und Stücken und vieles mehr beigesteuert.

Der gesamte Bestand ist eine Fundgrube für Interessierte, die beispielsweise Forschungsarbeiten erstellen wollen. Auch für Festschriften, Jubiläen, Ausstellungen zum Thema kann man in dem Bestand fündig werden. Natürlich müssen aus Datenschutzgründen Sperrfristen beachtet werden, wie Claudia Wieland erläuterte. Manches könne man nur mit einem Antrag auf Sperrfristverkürzung einsehen, den der Eigentümer unterzeichnen müsse. Das komme selten vor.

Nach der offiziellen Vertragsunterzeichnung im Lesesaal des Archivs nutzten die Besucher gerne die Möglichkeit, Archivalien wie alte Landkarten und Urkunden von Freudenberg einzusehen.

Petra Folger-Schwab

Stichwort: Burgschauspielverein Freudenberg am Main Der inzwischen rund 300 Mitglieder starke "Burgschauspielverein Freudenberg am Main e.V." wurde 1988 gegründet. Er ist Mitglied im Landesverband Deutscher Amateurtheater. Die bisherigen Vorsitzenden waren Rudolf Maier, Volker Mai, Grit Kubina, Hartmut Beil und seit 2020 Matthias Gallas. Das erste Stück "Graf Asmus, Burgherr von Freudenberg" wurde im Jahre 1987 aufgeführt und stammte aus der Feder von Gerda und Paul Pagel, die auch Regie führten. Sie wurden 2014 zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Alle zwei Jahre werden Burgschauspiele inszeniert. Der Spielort ist die Ruine Freudenburg, die seit 1995 offiziell Eigentum der Stadt Freudenberg ist. Die Regie führt in diesem Jahr nach "Das Gespenst von Canterville" (2021) zum zweiten Mal Schauspieler und Regisseur Jan-Markus Dieckmann. Die Premiere von "Der Glöckner von Notre Dame" ist am 17. Juni 2023. (pefs)