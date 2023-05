Probenannahme für Mais im Vier-Blatt-Stadium ab 30. Mai

Umwelt: Gezielte Stickstoffdüngung mit dem Nitratinformationsdienst - Landwirtschaft im Landratsamt Main-Tauber-Kreis gibt Auskunft

MAIN-TAUBER-KREIS 25.05.2023 - 14:08 Uhr < 1 Min.

Maisschlag im Frühjahr im Main-Tauber-Kreis: Ab Dienstag, 30. Mai, haben die Sammelstellen für die Annahme von Bodenproben von Maisflächen geöffnet. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Hartmut Lindner

Bei sogenannten Schlägen oder Bewirtschaftungseinheiten ab zehn Ar müsse allerdings der Stickstoffgehalt im Boden bestimmt und dieser Analysewert in der Düngebedarfsberechnung berücksichtigt werden. Dabei können Messergebnisse auf andere Schläge mit gleichen Standort- und Bewirtschaftungsverhältnissen übertragen werden. Die Stickstoffdüngung darf frühestens ab dem sogenannten Sechs-Blatt-Stadium vorgenommen werden, heißt es weiter. Ist eine Stickstoffdüngung innerhalb von zwei Wochen nach dem Vorliegen der Messergebnisse nicht möglich, ist eine erneute Probenahme nötig.

»Die Proben von Maisflächen für den Nitratinformationsdienst (NID) müssen nach dem Ziehen sofort in den gekühlten Styroporboxen verschlossen und umgehend eingefroren werden«, heißt es. Bei unterbrochener Kühlkette komme es zum Anstieg der Nitratgehalte, und die Untersuchungsergebnisse würden unbrauchbar. Die Resultate erhalten die NID-Teilnehmer jeweils direkt vom beauftragten Labor zugeschickt. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis unterstützt den NID bei Maisanbau durch die Betreuung der beiden Sammelstellen in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, und in Tauberbischofsheim beim Technischen Kreishaus in der Wellenbergstraße 8 (Garage hinter dem Gebäude). Dort werden Geräte für die Probenahme ausgegeben und die Bodenproben angenommen.

Die Sammelstellen sind für die Annahme der Bodenproben von Maisflächen in Tauberbischofsheim und in Bad Mergentheim von Dienstag, 30. Mai, bis Donnerstag, 1. Juni, jeweils von 9 bis 10 Uhr und von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet. Bodenproben können nur während dieser Zeiten angenommen werden. Zusätzlich können auch Wirtschaftsdüngerproben und Grundbodenuntersuchungsproben abgegeben werden. Sollte es zu erheblichen witterungsbedingten Verzögerungen bei der Entwicklung der Maisbestände kommen, wird der Annahmezeitraum verlängert.

bAuskünfte beim Landwirtschaftsamt, Tel. 07931 4827-6303, -6353, -6316.

