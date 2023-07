Probebetrieb endet: Stundentakt zwischen Lauda und Osterburken ist unterschrieben

Frankenbahn

Wertheim 27.07.2023 - 13:36 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Haltende Züge am Bahnhof in Lauda: Das Verkehrsministerium und die beiden Landkreise Main-Tauber und Neckar-Odenwald haben sich darauf geeinigt, den Regionalbahn-Stundentakt auf der Frankenbahn zwischen Lauda und Osterburken in einen dauerhaften Regelbetrieb zu überführen.

Jetzt ist es amtlich: Auch in Zukunft fährt die Frankenbahn zwischen Lauda und Osterburken unter der Woche stündlich. Das teilt die Kreisverwaltung Main-Tauber in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis mit. Seit 2019 lief der Regionalbahntakt auf der Strecke im Probebetrieb. Jetzt haben Verkehrsminister Winfried Hermann und die Landräte der beiden Kreise in Boxberg die Verstetigung unterschrieben.

Modernisierung geplant

Überdies solle laut Pressemitteilung ein Lenkungskreis des Ministeriums und der beiden Landkreise eingerichtet werden, der die Qualitätssicherung und den Ausbau der Infrastruktur im Blick behält. Auch sei vereinbart worden, die Modernisierung der bestehenden vier Bahnstationen Rosenberg, Eubigheim, Wölchingen und Königshofen und die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstationen rasch voranzubringen.

Im März hatten sich Land und Kreise darauf geeinigt, den bisher befristeten Stundentakt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 in den Regelbetrieb zu überführen. Der finanziellen Beteiligung der Landkreise in Höhe von 40 Prozent der Gesamtkosten - für den Main-Tauber-Kreis bedeutet das rund 1,1 Millionen Euro jährlich - hatte der Kreistag im April zugestimmt.

Land übernimmt volle Kosten bei 500 Fahrgästen pro Tag

Wenn die Fahrgastzahlen in zwei aufeinander folgenden Halbjahren auf mindestens 400 pro Tag steigen, soll der Anteil der Kreise um die Hälfte fallen. Ab 500 Fahrgästen in zwei aufeinander folgenden Halbjahren entfällt er komplett. Sobald dieser Punkt erreicht ist werde laut der aktuellen Presseinformation eine schrittweise Umsetzung des Landesstandards - also mindestens ein Stundentakt auch am Wochenende - geprüft.

Trotz der hohen finanziellen Belastung für die Landkreise sagte Main-Tauber-Landrat Christoph Schauber bei der Unterzeichnung: »Ein Auslaufen des Probebetriebs wäre ein fatales Signal an die Bevölkerung gewesen, denn ein attraktiver ÖPNV darf kein exklusives Privileg von Ballungsräumen sein, sondern muss auch bei uns vorangebracht werden. Ich habe es immer wieder betont, dass wir es alle gemeinsam schaffen werden, den ÖPNV im Ländlichen Raum weitervoranzubringen. Die Unterzeichnung der Vereinbarung heute ist hierfür der bisher wichtigste Meilenstein.«

Langjährige Verhandlungen

Dem ursprünglich auf drei Jahre angesetzten Probebetrieb waren bis 2019 langjährige Verhandlungen vorangegangen. Im Rahmen einer konzertierten Aktion des Main-Tauber-Kreises, des Neckar-Odenwald-Kreises, aller am Streckenabschnitt zwischen Osterburken und Lauda gelegenen Städte und Gemeinden sowie der Bürgerinitiative »Frankenbahn für Alle« gelang es 2019, einen stündlichen Probebetrieb mit Regionalbahnen zwischen Osterburken und Lauda einzurichten.

anna