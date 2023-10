Premiere am Schützenstand

Erstmals begrüßt der jetzt 101 Jahre alte Schützenverein Nassig 1922 e.V. die Messebesucher an seiner Schießbude auf dem Festplatz der 200. Michaelismesse. Seit Menschengedenken hatte die Schützengesellschaft Wertheim das Privileg, an zentraler Stelle einen solchen Schießstand zu betreiben, dieses Jahr fehlt es den Wertheimern jedoch an Personal. Am Montag waren Marina Reubold mit ihrem Sohn Julian und Bruno Kunkel, mit der Betreuung der Schießbude betraut. Wie von ihnen zu erfahren war, ist die Schießbude an jedem Messetag in zwei Schichten zu je vier Stunden geöffnet. Und weil man in jeder Schicht mindestes zwei Helfer braucht, sind für die gesamte Messe 36 Personen notwendig. alsi

Vorwiegend flach: Irgendwie fehlt es der Michaelismesse dieses Jahr auf dem Festplatz an markanten vertikalen Elementen. Konnte man früher sogar schon von der Tauberbrücke aus ein Riesenrad sehen, ein Wahrzeichen, das Lust auf »Rummel« machte, so gibt es heuer lediglich eine richtungsweisende Lichterkette am Tauberufer. Auch vor Ort, in der Festplatzmitte, wirkt alles ziemlich flach: Es gibt keine hohe Achterbahn, kein Kettenkarussell, noch nicht einmal ein sich erhebendes Fahrgeschäft wie früher den »Skilift«, dafür aber das »Breakdance« und den »Dance Express« die auf Parterre-Ebene Tempo machen.

Bierpreis auf Allzeithoch: Zugegeben: Wenn man den Preis für eine Maß Festbier auf der Speise- und Getränkekarte der Main-Tauber-Halle realisiert hat, kann man schon mal eine Schrecksekunde erleben. »Nur« 10,50 Euro« kostet nämlich ein Liter, ebenso wie die Maß Hefeweizen, das Radlermaß und das Alkoholfreie. Dabei kann man sich durchaus noch auf einer preisgünstigen Position wähnen, denn auf der Münchner Wies'n kostet der Liter dieses Jahr fast vier Euro mehr und auf dem Cannstatter Wasen durchschnittlich auch schon fast 14 Euro. Verglichen mit dem Literpreis auf der Miltenberger Messe, 11,70 Euro, steht man in Wertheim immer noch gut da. Um zehn Cent günstiger war er nur auf der Marktheidenfelder Laurenzi-Messe im August.

