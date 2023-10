Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Praktikumswochen: Fünftägige Berufsorientierung für Schüler

Main-Tauber-Kreis 10.10.2023 - 11:20 Uhr < 1 Min.

Demnach sollen sich Unternehmen und Schüler in eintägigen Schnupperpraktika kennenlernen. Die Schüler wechseln nach jedem Tag das Unternehmen und sammeln Erfahrungen in verschiedenen Berufen und Betrieben. Das Matching finde über die Vermittlungsplattform statt und sei möglichst einfach gestaltet. Die Teilnehmer müssen laut Pressemitteilung dort ein kurzes Profil ohne Lebenslauf oder Noten anlegen. Daraufhin werden passende Praktikumstage vermittelt.

Die Praktikumstage werden eigenständig von den Unternehmen, beispielsweise in den eigenen Azubi-Werkstätten veranstaltet, um die Schüler in den Arbeitsalltag mit einzubinden.

Bei der Registrierung können die Betriebe und Schüler selbst festlegen, an welchen Tagen sie in diesem Zeitraum teilnehmen möchten, heißt es weiter. Um in der Schulzeit mitmachen zu können, können Schüler eine Befreiung vom Unterricht bei der Schule beantragen (Details unter https://www.praktikumswochen-bw.de/schulbefreiung).

Anmeldung, Erklärvideos und teilnehmende Unternehmen: https://www.praktikumswochen-bw.de

Pressemitteilung Agentur für Arbeit (gekürzt)