Polizeischule Wertheim: Innenminister überreicht Ernennungsurkunden

Polizei wird jünger und weiblicher

Wertheim 31.08.2023 - 14:24 Uhr 3 Min.

Innenminister Thomas Strobl überreichte die Urkunden an alle 38 Absolventen persönlich.

Es ist die größte Einstellungsoffensive in der Geschichte der Polizei Baden-Württembergs, die bereits 2016 gestartet ist und auch jetzt noch weiter geführt wird. Das betonte Innenminister Thomas Strobl gleich mehrfach bei seinem Besuch in der Polizeischule Wertheim am Mittwoch zur Verabschiedung des Ausbildungsjahrgangs F 21 des mittleren Polizeidienstes. Das war auch dringend nötig, denn in keinem Bundesland gab es weniger Polizisten als hier. Deutschlandweit hatte Baden-Württemberg noch 2021 laut Statistik die niedrigste Zahl an Polizisten, die jeweils 100.000 Menschen schützen.

Seitdem ist laut Strobl viel passiert: Mehr als 10.000 Polizistinnen und Polizisten seien bei der Polizei Baden-Württemberg in den vergangenen sieben Jahren eingestellt worden. Damit habe man eine Trendumkehr geschafft. "Das entspricht rund 40 Prozent derer, die in Baden-Württemberg Uniform tragen. Und mittlerweile übersteigen die Neuzugänge auch die Abgänge, etwa durch Pensionierungen", sagte der Innenminister bei seiner Rede in der Sporthalle der Polizeischule Wertheim auf dem Reinhardshof.

Die Polizei Baden-Württemberg wächst also, und zudem wird sie jünger - und weiblicher. Mit über 40 Prozent verfügt dieser Jahrgang, der an den Ausbildungsstandorten Wertheim, Herrenberg, Biberach, Bruchsal und Lahr stattfand, über einen der höchsten Frauenanteile eines Ausbildungsjahrgangs im mittleren Polizeivollzugsdienst in der Polizei Baden-Württemberg. "Tendenz stark steigend. Das ist gut so und gewollt so", sagte Strobl.

Eine der 38 Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärter aus Wertheim, die am Freitag als frisch gebackene Polizeiobermeister ihren Dienst antreten, ist Alina Nuß aus Grünsfeld-Hausen. Mit 56 Kollegen ist sie an der Wertheimer Polizeischule in ihren Jahrgang gestartet, 38 sind am Ende übrig geblieben. Aus den Händen des Innenministers erhielten sie am Mittwoch ihre Ernennungsurkunden.

Die 19-Jährige Alina Nuß ist direkt nach ihrem Realschulabschluss zur Polizeischule gekommen und ist heute die jüngste Absolventin in Wertheim. Die Altersstruktur ihrer Kollegen: zwischen 19 und 34 Jahren. Und das sei gut für die Polizei, so Strobl, denn eine gemischte Altersstruktur auch bei den Neuzugängen bereichere auch die Reviere und Präsidien.

Warum die 19-jährige aus Grünsfeld-Hausen zur Polizei kam? "Ich wollte keinen Bürojob, sondern Abwechslung und Vielfältigkeit." Als Frau zur Polizei? "Das ist heute überhaupt kein Thema mehr. Eines meiner schönsten Erlebnisse an der Polizeischule war der enorm große Zusammenhalt, obwohl der Start, noch durch die Coronapandemie geprägt, ja sehr holprig war", sagt sie.

In der Tat mussten die jungen Anwärter 2021 auf eine angemessene Vereidigungsfeier verzichten. Die Schule stellte schnell und ohne Komplikationen, wie Strobl betonte, auf digitale Unterrichtsformen um. Zimmergenossen an der Polizeischule lernte man aufgrund von zeitversetztem Unterricht erst später kennen. "Trotz allem war es genau das, was ich mir erwartet hatte, vor allem auch die praktische Arbeit. Ich würde mich heute sofort wieder dafür entscheiden", sagt Nuß. Ihren ersten Einsatz wird sie nun im Polizeipräsidium Stuttgart im Streifendienst absolvieren. Später zur Kripo oder in den Bereich Cybercrime - das könne ihr gefallen.

lViee Laufbahnen stehen den jungen Polizisten offen, betonte Strobl: "Streife oder Kriminalpolizei, Hubschrauberstaffel oder Wasserschutzpolizei, Pferdestaffel oder Hundeführer, Großstadt, auf dem Lande oder zur Auslandsmission. Es gibt kaum einen Beruf, der so abwechslungsreich ist." Des Innenministers Werbung für den Polizeidienst kommt nicht von ungefähr, denn auch die Polizei ringt wie alle anderen Ausbildungsbetriebe um Azubis. Gleichzeitig nehmen die Anforderungen und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu: Cybercrime, Klimawandel, Flüchtlingskrisen, Schutz kritischer Infrastruktur.

Dementsprechend habe man bereits in den vergangenen Jahren mit intensiven Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung reagiert, darunter Anpassungen in Besoldung und Beförderungsmöglichkeiten sowie Investitionen in eine verbesserte Digitalisierung. "Die polizeiliche Arbeit ist nie zu Ende und wandelt sich stetig", so Strobl. Zeitgleich nehme aber auch die Aggressivität gegen Polizeibeamten seit Jahren zu.

Eine Tendenz, die auch junge Polizeimeisteranwärter wie Fatih Sipahi schon während der Ausbildung zu spüren bekommen. "Als ich das erste Mal angegriffen wurde, war das schon ein Schock für mich. Aber ich habe dann gelernt, rational zu handeln, mich nicht von Emotionen leiten zu lassen und das Erlebte auch nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich denke, dass ist etwas, dass wir alle hier lernen und es ist eine wichtige Kompetenz, die man entwickelt", sagt der 23-Jährige aus Heilbronn. Er hatte zunächst ein Betriebswirtschaftsstudium begonnen, dann abgebrochen und ist zur Polizeischule Wertheim gewechselt. Warum? "Es ist einfach das, was ich wirklich will, zum Schutz der Menschen arbeiten, während Betriebswirtschaft eher ein Wunsch meiner Familie war. Jetzt habe ich meinen eigenen Weg gefunden." Der wird ihn zunächst zur Autobahnpolizei Ludwigsburg führen, eine Bereicherung, wie er findet.

An der Polizeischule haben die Anwärter das grundsätzliche Rüstzeug mitbekommen: Polizeirecht, Gefahrenabwehrrecht, Strafrecht, Strafprozessrecht bis hin zum Schießen und situativen Handlungstraining. Nebst Praktika an einem Polizeipräsidium oder Polizeirevier ist das viel praktisches Training, etwa wenn in einer nachgebildeten Gaststätte geübt wird, wie eine Auseinandersetzung unter Betrunkenen unter Kontrolle zu bringen ist.

"Jetzt gilt es, das erworbene Wissen anzuwenden", sagte Richard Zorn, Leiter der Wertheimer Polizeischule. Selbst seit 40 Jahren im Dienst, weiß der Polizeidirektor, mit welch "unvorstellbaren Situationen und Lebensbereichen man als Polizist konfrontiert wird", so Zorn in seiner Rede. Der Beruf sei deswegen kein Job, sondern tatsächlich eine Berufung, dort zu helfen, wo es im sozialen Gefüge knackt.

Bianca Löbbert

Hintergrund: 230 neue Polizeikräfte Insgesamt 230 frisch ausgebildete Polizeikräfte sind in den vergangenen Tagen an den Ausbildungsstandorten Herrenberg, Biberach, Bruchsal, Lahr und Wertheim verabschiedet worden. Von den Nachwuchskräften haben 64 in Herrenberg, 63 in Biberach, 42 in Lahr, 23 in Bruchsal und 38 in Wertheim ihre Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst absolviert. Rund 100 von ihnen werden von nun an das Polizeipräsidium Einsatz verstärken, die anderen werden gleichmäßig sowie bedarfsorientiert den regionalen Polizeipräsidien zugeteilt. Von den 38 Absolventen aus Wertheim wird keiner in der Region bleiben. (bil)