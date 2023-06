Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Polizei mit Radlern in Freudenberg zufrieden

Kontrolle: Hilfreiche Tipps statt Strafen

Freudenberg 05.06.2023 - 12:29 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Bei der Fahrradkontrolle der Polizei Wertheim am Sonntag in Freudenberg wurden unter anderem Pedelecs auf Einhaltung der Abschaltung der Motorunterstützung bei über 25 Stundenkilometer geprüft. Ermahnungen mussten die Beamten nicht aussprechen. Sie hatten aber hilfreiche Tipps für die Radfahrer. Foto: Birger-Daniel Grein

Auffallend war, dass die meisten Radfahrer mit dem Pedelec unterwegs waren. Räder ohne elektrische Unterstützung waren selten zu sehen. Ein Trend, den man auch sonst beobachte, sagte Polizist Harry Röttinger.

Vorbildlich ausgerüstet

Bei den Pedelecs wurde zum Beispiel kontrolliert, ob sie gemäß Vorschriften ab 25 Stundenkilometer die Motorunterstützung abschalten. Lob gab es dabei zum Beispiel für Radler Robert Beck aus Bürgstadt, der gerade vom Angeln des ASV Freudenberg am Main zu dessen Vereinsheim am Angelsee gefahren ist. Sein Rad sei vorbildlich, alle Ausrüstung ist vorhanden.

Er und andere Radler bekamen auch hilfreiche Tipps von den Polizisten. So erfuhren sie, dass Beleuchtung mit Dynamoversorgung besser sei als mit Akkus. Das Problem akkubetriebener LED-Lampen sei, dass viele Modelle ohne Vorwarnung ausgehen würden, wenn der Akku leer sei.

Beck erklärte zur Kontrolle: »Wenn man sich nichts vorzuwerfen hat, hat man keine Probleme damit, ich bin auch nicht in Eile.« Kontrolliert wurde am Sonntag stichprobenartig. Man hätte auch bei Auffälligkeiten Radler zur Kontrolle gebeten, die gab es aber nicht. Geleitet hat die Kontrolle Polizistin Maike Buchholz. Sie erklärte, solch eine Standortkontrolle findet einmal im Jahr statt. Auch im vergangenen Jahr habe es auf dem Radweg in Freudenberg Kontrollen gegeben, unter anderem, weil dieser gut frequentiert wird. Außerdem kontrolliere man Räder, die man während der Dienstfahrten sehe und die verdächtigt wirkten.

Der Fokus der Kontrollen liegt neben dem technischen Zustand der Räder und der Betriebserlaubnis für alle Teile auch auf dem Verhalten der Radfahrer. Einig waren sich alle Beamten, im Alltag fielen meist die normalen Schlampigkeiten auf. Dazu zählten sie das Fahren ohne Licht im Dunkeln, vor allem bei jungen Männern, und fehlende Katzenaugen.

Bußgelder auch für Radfahrer

Leider beobachte man auch Rauditum. Genannt wurden das Nichtbeachten roter Ampeln sowie das Fahren auf Gehwegen und in der Fußgängerzone, auch mit höheren Geschwindigkeiten. Zudem war zu erfahren, dass auch Radfahrer mit Bußgeldern rechnen müssen. So koste das Telefonieren beim Radfahren 55 Euro. Radfahrer können sogar Punkte im Fahreignungsregister (FAER) des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) in Flensburg eingetragen werden, etwa bei bestimmten Rotlichtverstößen.

Gut sichtbare Kleidung

Zu den häufigsten Unfallursachen für Radfahrer zählten die Beamten, dass sie oft zu spät oder überhaupt nicht bemerkt würden. Deswegen sei es wichtig, durch Fahrradausstattung und Kleidungswahl gut sichtbar zu sein. Beim Verhalten der Radfahrer seien Rauditum und Fahren unter Alkoholeinfluss häufige Unfallursachen.

Aus dem Einsatzalltag berichtete Röttinger von einem getunten Fahrrad. Ein normales Mountainbike sei mit einem Bausatz aus China bewusst so aufgerüstet worden, dass es durch einen Motor auf 45 Stundenkilometer beschleunigt werden konnte. Der Kauf solcher Teile sei legal, die Nutzung am Rad in Deutschland aber nicht, betonte der Beamte. Der Radnutzer hatte hier gleich eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeiten und sogar eine Straftat begangen.

Das Ausrüsten des Rads mit einem Anbauteil ohne in Deutschland gültige Betriebserlaubnis sei eine Ordnungswidrigkeit. Neben dem Bußgeld wurde das Rad erstmal eingezogen, und der Inhaber musste den Antrieb abbauen. Da das Rad dann mit Motor 45 Stundenkilometer fuhr, sehe man es rechtlich wie einen Roller. Für diesen brauche man die Fahrerlaubnisklasse AM und eine Haftpflichtversicherung. Beides sei nicht vorhanden gewesen. So kam ein Bußgeld für Fahren ohne Fahrerlaubnis dazu, ebenso ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Letzteres sei eine Straftat.

Bis zu 70 Stundenkilometer

In einem weiteren Fall im Einsatzalltag habe man ein Pedelec herausgezogen, das durch einen unerlaubten Umbau bis zu 70 Stundenkilometer fahren konnte.

Weiter verwies Röttinger auf das hohe Unfallrisiko solcher Umbauten, da die weiteren Radteile, zum Beispiel Bremsen, nicht für diese Leistungen ausgelegt sind. Maike Roth ergänzte, viele würden Fahrräder mit Motor im Ausland fertig kaufen und wüssten nicht, dass diese in Deutschland keine Betriebserlaubnis hätten.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Tipps für sichereres Radfahren Bei ihrer Fahrradkontrolle am Sonntag in Freudenberg gaben die Beamten des Polizeireviers Wertheim auch viele Tipps für sicheres Radfahren. Bei Rädern mit Motorunterstützung ist zu beachten, wo man überhaupt damit fahren darf. Die am häufigsten genutzten Pedelecs unterstützen das Treten bis 25 Stundenkilometern. Sie dürfen auch auf Radwegen uneingeschränkt genutzt werden. S-Pedelecs hingegen gelten als Kleinkraftrad und können das Treten bis 45 Stundenkilometer unterstützen. Für sie sind ein Führerschein Klasse AM oder B und ein Versicherungskennzeichen nötig. Sie dürfen nicht auf Radwegen fahren. Komplizierter wird es bei E-Bikes. Ihre rechtliche Einordnung hängt von der möglichen motorunterstützten Geschwindigkeit ab. Nötig sind bei 20/25 Stundenkilometern ein Mofaführerschein, bei 45 Stundenkilometern Klasse AM oder B. Mit 45 Stundenkilometern dürfen sie nicht auf Radwegen fahren. Bis 25 Stundenkilometer dürfen sie auf Radwegen innerorts nur fahren, wenn dort ein Zusatzschild die Nutzung durch Mofas erlaubt. Auf dem Taubertalradweg bei Freudenberg sind sie nicht erlaubt. Für S-Pedelecs generell und E-Bikes mit 45 Stundenkilometer gilt Helmpflicht, wobei ein Helm mit entsprechender Norm verpflichtend ist. Ein klassischer Fahrradhelm reicht hier nicht. Für Pedelecs und normale Räder gibt es keine Fahrradhelmpflicht. Die Beamten raten aber dazu, immer einen Helm zu tragen, denn der Schutz des Kopfes sei das Wichtigste. Wichtig ist zudem, nichts an Fahrrad oder Pedelec zu verändern, da die Sicherheit leidet. Auch beim Neukauf von Rädern soll man auf die Vollständigkeit der Beleuchtungs- und Reflektoren achten, da diese nicht immer vorinstalliert sind. Neben der Radbeleuchtung empfehlen die Beamten bei Nacht oder eingeschränkter Sichtweite Radfahrern mit gut erkennbarer Kleidung und den Einsatz weiterer Reflektoren, zum Beispiel am Helm, zu fahren. Bei der Nutzung nach längerer Pause, zum Beispiel durch den Winter, soll man alle Teile des Rads vor Fahrtantritt prüfen. (bdg) Sicherheitstipps rund um Fahrräder unter www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/fahrrad-und-trends/