Politiker-Nachwuchs stößt viele Projekte an

Durchweg positives Resümee

Wertheim 30.06.2023 - 16:40 Uhr 3 Min.

Die Mädchen und Jungen des neu geschaffenen Achter-Rats. Ein Jahr lang setzten sie sich für Projekte ein, die ihnen wichtig sind, und konnten dabei einiges erreichen. Bei der Abschlussveranstaltung informiert sich Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez unter anderem bei Esila Percin (Mitte) und Paula Klomp von der Projektgruppe Jugendpark über den aktuellen Stand.

In den zwei schulübergreifenden Konferenzen zu Beginn waren 13 Projekte entstanden. Elf davon wurden weiterverfolgt. Nicht konstituiert hatten sich die Themen »Verbesserung bestimmter Toiletten« und das »Kino-Projekt«. Die anderen Projektgruppen arbeiteten intensiv an ihren Themen. Dazu trafen sie sich auch mehrfach in ihrer Freizeit. Am Donnerstag wurden die Entwicklungen und Ergebnisse der Projekte ausführlich vorgestellt. In vielen der Arbeitsgruppen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler über Schulgrenzen hinweg.

Im Laufe des Jahres hatte sich die Gruppenzusammensetzung auch mal geändert. Einige der Projekte sollen im nächsten Achter-Rat 2023/24 weitergeführt werden. Die aktuellen Gruppenmitglieder wollen ihren Nachfolgern beratend zur Seite stehen.

Eine der Projekte befasst sich mit der Schaffung eines Jugendparks am Skaterpark. Ideen und Wünsche fließen in die Planung »Begegnung und Leben am Wasser« mit ein. Es soll Kontakt zwischen den Jugendlichen und den Planern gehalten und das Projektthema im neuen Achter-Rat weitergeführt werden. Dank der Projektgruppe »Taschengeldbörse« wurde dieses Vermittlungsangebot der Kommunalen Jugendarbeit wiederbelebt. Viele der Jugendliche, die aktuell für Jobs bereitstehen, stammen aus dem Achter-Rat, sagte Markus Landeck, Leiter des Jugendhauses Soundcafé.

Erfolgreich verlief auch die Gründung der Jugendband des Achter-Rats. Die Jugendliche trafen sich zu vielen organisatorischen Treffen und den wöchentlichen Proben. Die Zusammensetzung der Band hatte sich im Laufe der Monate auch verändert. Den ersten Auftritt hatte die Band bei »Bock auf Burg«. Weitere Auftritte sollen folgen.

Eine weitere Projektgruppe beschäftigte sich mit mehr Mülleimern in der Stadt und packte dazu auch handwerklich an. Nach Gesprächen mit verschiedenen Zuständigen wurde von den Jugendlichen ein vandalismusfester, leuchtend roter Mülleimer mit integriertem Aschenbecher ausgesucht und im Bereich zwischen Edward-Uihlein-Schule und Jugendhaus angebracht. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez versprach: »Wir werden in den kommenden Jahren mehr Mülleimer aufstellen, die auch größer sind.«

Eine weitere Gruppe hatte sich für mehr Motorradparkplätze in der Stadt, vor allem bei Veranstaltungen, eingesetzt. Die Mitglieder berichteten, nach Treffen mit der Verwaltung und Prüfung der Sachlage habe man festgestellt, dass in Wertheim ausreichend Motorradparkplätze zur Verfügung stehen. Erfreut zeigten die Jugendliche, wie auch ihre Kollegen der anderen Gruppen, dass der Achter-Rat ihnen die Möglichkeit gegeben hat, gehört zu werden.

Umgesetzt wird die Idee eines Basketballkorbs in Dertingen, wie es der Achter-Rat vorschlug. Aktuell verzögert sich das Aufstellen allerdings bis nach den Sommerferien, bedauerten die Teammitglieder.

Auch die Straßenbeleuchtung war Projektthema des Jugendpolitikgremiums. In Gesprächen mit der Verwaltung hatte die entsprechende Projektgruppe erfahren, dass es in Wertheim circa 20.000 Straßenlaternen gibt. Die Projektgruppe war sogar mit dem Maßband unterwegs, um die Lampenabstände in bestimmten Bereichen zu prüfen. Sie setzte sich für zwei neue Lampen ein. Die Kosten für ein Exemplar mit Installation würden bis zu 10.000 Euro kosten, so die Projektgruppe. Damit sprach das Kosten-Nutzen-Verhältnis gegen die beiden weiteren Lampen, erklärten sie.

Bereits drei Jugendpartys in der Halle 115 konnten Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Projektgruppe organisieren. »Wir hatten immer Spaß«, waren sich die Jugendlichen einig. Sie lernten dabei aber auch, wie aufwendig Vorbereitung, Absprachen und das anschließende Reinigen sind. Nach den Sommerferien soll es weitere Partys geben.

Trotz großem Einsatz war es leider nicht gelungen die schulübergreifenden Fußballturniere zu organisieren. Letztlich scheiterte das Projekt an terminlichen Abstimmungsproblemen. Der neue Achter-Rat soll das Thema wieder aufgreifen, so die Hoffnung. Realisiert wird das freie W-Lan an Bahnhof und Busbahnhof mittels zweier Außenrouter, die mit der Mobilititätszentrale verbunden sind. Der Umsetzungstermin steht aber noch aus.

Im Rahmen der Abschlusskonferenz des Achter-Rats zeichnete der Oberbürgermeister 16 Schülerinnen und Schüler für besonders großes Engagement in den Arbeitsgruppen mit einem Zertifikat aus.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Stimmen zum Achter-Rat Laszlo Ries und Leo Diehm, beide 14, betonten, sie fühlten sich auf jeden Fall ernst genommen. "Das Jahr als Achter-Rat war sehr gut und hat viel Spaß gemacht." Sie hätten auch gelernt, wie man mit Politikern redet und Dinge anmeldet. Gistelle Fuamba (15) und Arizona Bozhala (14) sagten: "Wir hatten viel Spaß, lernten neue Leute kennen und konnten mit ihnen sprechen." Sie hätten durch den Achter-Rat auch etwas Neues machen können, was es so noch nicht gab. Den zukünftigen Achtklässlern könnten sie das Mitmachen empfehlen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez resümierte, die jungen Leute beschäftigten oft die gleichen Themen wie Erwachsene. Bei der Arbeit mit dem Achter-Rat habe er die Erfahrung gemacht, junge Menschen seien genauso wie ältere für Argumente und Abwägungen zugänglich. Man habe in dem Jahr auch gemerkt, dass die Jugendlichen beteiligt werden wollen. Gut fand er auch die Zusammenarbeit über Schulgrenzen hinweg. "Ich bin begeistert davon, dass die Jugendlichen die Themen so praxisnah bearbeitet haben." Die Erfahrung aus der Zeit im Achter-Rat werde die jungen Menschen einige Jahre prägen, war er überzeugt. Gemeinderat Axel Wältz erklärte, beim Achter-Rat gehe es nicht nur um die Ergebnisse. Die Jugendlichen hätten auch vieles über kommunalpolitische Entscheidungsprozesse gelernt. Für den neuen Achter-Rat wünscht er sich mehr direkten Kontakt zwischen Jugendlichen und Gemeinderat, dieser sei noch ausbaufähig. Ebenso wichtig ist ihm, dass die Jugendlichen Möglichkeiten haben, sich nach dem Achter-Rat weiter politisch zu engagieren. Markus Landeck, Leiter des Jugendhauses Soundcafé Wertheim, berichtete von durchweg sehr guten Erfahrungen mit dem Achter-Rat und sehr vielen engagierten Schülerinnen und Schülern. Es habe Unterschiede in deren Enthusiasmus gegeben, aber alle seien bereit gewesen, mitzuarbeiten und dafür Freizeit zu opfern. "Man merkt, die Projekte sind den Jugendlichen wichtig." Weiter hob er die Lernerfahrung hervor, die die jungen Leute bei Projektplanung und Umsetzung machten. bdg