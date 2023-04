Platz für 120 Geflüchtete in ehemaliger Külsheimer Kaserne

Külsheim 07.04.2023 - 10:33 Uhr 3 Min.

In absoluter Rekordzeit hergerichtet: Dieses ehemalige Külsheimer Kasernengebäude kann ab der Monatsmitte bis zu 120 Flüchtlinge - voraussichtlich aus der Ukraine - aufnehmen. "Die Lage ist dramatisch", sagt der Landrat. Foto: Geringhoff In der Gemeinschaftsküche. Gemeinschaftsdusche der Herren.

"Die meisten der 44 Städte und Kreise im Land Baden-Württemberg stehen mit dem Rücken zur Wand, der Main-Tauber-Kreis ist der Lage einen halben Schritt voraus". Und dennoch, viel Vorsprung hat Landrat Christoph Schauder in der Unterbringungsfrage nicht. Ausreichend Raum für Kriegsflüchtlinge zu schaffen, sei derzeit eine Herkulesaufgabe. In Külsheim steht jetzt eine zweite Flüchtlingsunterkunft für bis zu 120 Personen kurz vor ihrer Fertigstellung.

Die Lage sei, weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, deutlich dramatischer als in den Jahren 2015/16, als man in den Medien Bilder von Trecks fliehender Syrer entlang von Autobahnen hatte sehen können. Baden-Württemberg allein habe bereits jetzt 150.000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. "Das sind mehr Menschen, als Frankreich aufgenommen hat, und es sind schon jetzt mehr Menschen, als es in der Syrienkrise insgesamt waren", unterstreicht Schauder. In Külsheim ist jetzt - nach nur vier Monaten Bauzeit - ein ehemaliges Bundeswehrgebäude zur Gemeinschaftsunterkunft für die Erstaufnahme hergerichtet worden. 120 Menschen sollen hier ab der Monatsmitte Platz finden können. Die Betreuung der Geflüchteten wird der Kreis übernehmen, mit eingebunden werden soll auch der seit 2015 gut eingespielte Külsheimer Helferkreis.

Schauder ist mit der Fertigstellung des Külsheimer Gebäudes höchst zufrieden. Andernorts richte man bereits Hallen und aufgelassene Gewerbeflächen für Flüchtlinge her. "Eine hoch problematische Form der Unterbringung", wie Schauder entschieden betont. Eine Massenunterkunft könne nicht einmal ein Mindestmaß an Privatsphäre für Familien und deren Kindern sicherstellen. "Keine einfache Situation", sagt auch Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann. Flüchtende in einer Sporthalle unterzubringen, sei der absolut letzte Schritt. Die jetzt hergerichtet Külsheimer Unterkunft sei eines der letzten möglichen Gebäude im ehemaligen Kasernenareal.

Nahe dabei in der Hans-Weisbach-Straße gibt es - im eher kleinen Külsheim - noch eine zweite Aufnahmeeinrichtung. Beide Einrichtungen seien "zwar keine Hotels, aber dennoch ordentliche Gebäude, in denen man erst einmal leben und nach Wochen der Flucht zur Ruhe kommen kann", sagt Schreglmann. Zudem sei die Infrastruktur ideal: Einkaufsmöglichkeiten, Schule, Kindergarten: "Alles um die Ecke". Landrat Schauder betonte das Vorläufige in der jetzt kommenden Flüchtlingsunterbringung. Die Ukrainer zögen nach längstens sechs Monaten in eine Anschlussunterbringung, Flüchtlinge aus anderen Ländern nach 24 Monaten.

Lob und Tadel lagen bei der Ortsbesichtigung am Mittwoch nahe beisammen. Landrat Christoph Schauder ist sehr zufrieden, was die Zusammenarbeit mit dem Land angeht. Die Reaktionszeit der Stuttgarter in Unterbringungsfragen sei sehr schnell. "Bei Alarm oft sogar noch am gleichen Tag", sagte Schauder. Stuttgart trägt auch die 850.000 Euro Umbaukosten, die in Külsheim jetzt angefallen sind - der Kreis hat das Geld nur vorgeschossen.

Weit weniger zufrieden ist Schauder mit der Rolle des Bundes. "Der Bund muss gegenüber der EU auf eine Lösung drängen", sagte Schauder mit Blick darauf, dass viele der mit der Fluchtbewegung verbundenen Lasten derzeit von Deutschland getragen würden. De facto leisteten die Kreise, Städte und Gemeinden die Arbeit und fühlten sich dabei häufig von Berlin alleingelassen. "Ich sehe aktuell noch keine Ansätze, dass die Bundesregierung auf der EU-Ebene Änderungen anstrebt", kritisierte Schauder. Eher noch habe er den Eindruck, "dass die Bundesregierung versucht, das Thema kleinzuhalten". Auch die Entscheidung, die Flüchtenden aus der Ukraine mit Leistungen aus den Haushalten der Städte und Kreise zu unterstützen, helfe in keiner Weise dabei, eine gesamteuropäische Lösung voranzutreiben. "Da wurden keine klugen Entscheidungen getroffen", es sei Sache des Bundes, "dass jetzt sehr schnell und sehr entschieden zu revidieren", forderte Schauder.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Gemeinschaftsunterkunft Auf drei Geschossen stehen rund 1600 Quadratmeter Nutzfläche im ehemaligen Kasernengebäude in Külsheim zur Verfügung. Im Erdgeschoss wurden auch Zimmer für gehbehinderte Personen geschaffen. Jedoch ist das Gebäude nicht barrierefrei. Personen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, werden gegebenenfalls in der ebenfalls vor der Fertigstellung stehenden Gemeinschaftsunterkunft "Zwischen den Bächen" in Bad Mergentheim untergebracht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes zur Baugeschichte. Es wurden zusätzliche Durchgänge, Entrauchungsöffnungen und ein zweiter baulicher Rettungsweg in den beiden oberen Etagen hergestellt. Die vorhandenen Nasszellen wurden erneuert, umstrukturiert und zusätzlich neue geschaffen, so dass für Herren und Damen jeweils Toiletten und Duschräume zur Verfügung stehen. Auch Gemeinschaftsküchen mit Herden, Arbeitsflächen und Spülen wurden eingerichtet. Ins Gebäude wurde eine neue Gastherme eingebaut, die Heizleitungen und Heizkörper wurden saniert und ergänzt. Vorhandene Brandschutztüren wurden instandgesetzt und ergänzt. Abgerundet werden die Maßnahmen durch den Einbau einer Brandmeldeanlage. In jedem Zimmer befinden sich Betten, Spinde, ein Tisch mit Stühlen sowie ein Kühlschrank. Im Aufenthaltsraum können bei Bedarf auch noch eine Spielecke oder ein Bereich zur Hausaufgabenerledigung für Schulkinder geschaffen werden. Auch ein Wäscheraum mit Waschmaschinen und Trockner wurde eingerichtet, WLAN steht zur Verfügung. Im Eingang wurde ein Büro für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter geschaffen. "Damit die geflüchteten Personen einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin vor Ort haben, wird regelmäßig ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin in der Unterkunft sein", ergänzte Sozialdezernentin Elisabeth Krug. Wie Immobiliendezernent Torsten Hauck hinzufügte, ist "das Gebäude sehr gut gelegen, Einkaufsmöglichkeiten und ÖPNV-Anschluss sind fußläufig erreichbar. gufi