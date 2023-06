Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Planungen haben begonnen

Dorfjubiläum: 2026 wird Sonderriet 800 Jahre alt

Wertheim 08.06.2023 - 12:44 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

2026 feiert Sonderriet sein 800-jähriges Bestehen. Die Vorbereitungen haben begonnen. Besonders interessant fand man bei der Recherche unter anderem den Gemarkungsatlas des Dorfs von 1903. Über das Fundstück im Rathaus freuen sich Ortsvorsteher Udo Kempf (rechts) und Peter Heepen, einer der Moderatoren der Konzeptentwicklung für das Jubiläum. Foto: Birger-Daniel Grein

Ortsvorsteher Udo Kempf berichtete von bisher drei Sitzungen des Planungsausschusses für das Jubiläum. Um den weiteren Prozess kümmerten sich dankenswerter Weise Mario Flicker und Peter Heepen.

Erste Ideen

Heepen berichtete von den bisher gebildeten Arbeitsgruppen und ersten Ideen. Alles bisher Erarbeitete basiere auf den Wünschen der Bürger. Diese hatte man in einer Umfrage erhoben, die Pfarrer Christoph Brandt ausgewertet habe. Er zählte die aktuell bestehenden Arbeitsgruppen für das Fest auf und nannte die bisherigen Mitglieder. »Wir brauchen noch mehr Unterstützung«, betonte er.

Eine Gruppe kümmere sich um das Management für alle Veranstaltungen im Jubiläumsjahr, eine weitere Gruppe um Projekte, zudem gibt es eine Gruppe für die historische Recherche, unter anderem im Archiv in Bronnbach und den Unterlagen im Dorf. Udo Kempf schwärmte in diesem Zusammenhang von einem Gemarkungsatlas von 1903 des Dorfs, den man im eigenen Archiv im Rathaus habe. Zudem gibt es ein Team für die Personalthematik im Jubiläumsjahr, eine Gruppe für Querschnittsaufgaben und Ungeklärtes und eine für IT und Internetseite rund um das Jubiläum.

Aufgepeppte Veranstaltungen

»Alle Veranstaltungen, die sowieso jedes Jahr stattfinden, sollen für das Jubiläumsjahr aufgepeppt werden«, nannte er eine Idee. Weitere Ideen stellte er in Bezug zu den jeweiligen Gruppen vor. Er betonte jedoch auch, dass noch nicht entschieden sei, was letztlich gemacht werde.

Dies müssten die Arbeitsgruppen noch entscheiden. Genannt werden als Veranstaltungen zum Beispiel ein Silvesterfeuerwerk zum Start des Jubiläumsjahrs, Kochveranstaltungen mit alten Rezepten, Vortragsabende, ein Kelterfest, Dorf-Flohmarkt, ein Mundartabend, aber auch verschiedene Formen von Partys und Feiern. Auch ein Umzug steht auf der Vorschlagsliste. Man möchte Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen anbieten.

Laut Kempf will man sich auch an Jubiläen anderer Dörfer orientieren, zum Beispiel dieses Jahr in Richelbach (875 Jahre). Die Arbeitsgruppen teilten sich selbst ihre Arbeit und Termine ein. »Alle neuen Ideen sind willkommen«, lud er die Bürger ein, ihre weiteren Vorschläge einzubringen. Heepen sagte, Grundtenor sei im Moment als Schwerpunkt ein Jubiläumsjahr vom Ort für den Ort. Einig war er sich mit Kempf: »Alles steht und fällt mit denn Helfern.« Kempf ergänzte, das Ganze sei sicher viel Stress, aber man werde dabei sicher auch Spaß haben.

BIRGER-DANIEL GREIN